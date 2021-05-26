رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود، بمناسبة فوزه برئاسة اللجنة الأولمبية العربية السعودية بالتزكية للدورة الانتخابية الجديدة 2021 - 2024.وأكد الدكتور الشهري أن فوز الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود ونيله ثقة الجمعية العمومية يعد تتويجا لجهوده المخلصة في تطوير الرياضة السعودية، وتقديرًا لنجاحاته وإسهاماته المتميزة في النهوض بالحركة الشبابية والرياضية ورفع اسم المملكة العربية السعودية عاليًا في سجل البطولات بمختلف الألعاب والأنشطة والمحافل الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية.كما قدم الدكتور الشهري التهاني والتبريكات إلى الأمير فهد بن جلوي بمناسبة تعيينه رئيساً للأكاديمية الأولمبية السعودية، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الأمير فهد في القطاع الرياضي واهتمامه وسعيه المستمر لإنجاح العمل في الاتحادات الرياضية.من جانبه، نظم الاتحاد السعودي للكاراتيه ورشة عمل تطوير عمل المدربين والإداريين بالأندية بإشراف رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور مشرف الشهري وحضور المدير التنفيذي للاتحاد خالد الغميز ومدرب المنتخب رضا يوسف ورئيس لجنة المسابقات عدنان حمزة، التي هدفت إلى تطوير عمل المدربين والإداريين في الأندية.واقيمت الورشة عبر منصة زوم بمشاركة اكثر من 170 مدرب واداري يمثلون الاندية المحلية وهدفت الورشة الى النهوض بعمل المسؤولين عن لعبة الكاراتيه في الاندية وناقشه كافة الاجراءات والتعليمات في البطولات المحلية وعملية تصنيف اللاعبين والية اختيارهم للمنتخب وتم خلال الورشة الاستماع الى مقترحات وملاحظات المشاركين فيها.وقدم رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه شكره وتقديره للأندية الرياضية التي تهتم بلعبة الكاراتيه وتساهم في نشرها وتعمل على انجاح خطط وزارة الرياضة في دعم الاستراتيجيات الخاصة بدعم الاندية.وقدم كذلك الدكتور الشهري شكره وتقديره للمدربين والاداريين بالأندية على حضورهم الورشة وتفاعلهم موكداً ان الورشة اشتملت على العديد من المحاور في مقدمتها توضيح الاستراتيجية الخاصة بدعم الاندية وتأكيد عليها وكذألك التأكيد على الالتزام بالبرتوكولات والاجراءات الاحترازية والتعليمات الخاصة في البطولة وتوسيع التوعية في اهمية اخذ اللقاح ومتمنيا لهم التوفيق في تحقيق كل الاهداف التي يسعى الاتحاد الى تحقيقها في لعبة الكاراتيه.