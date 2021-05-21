انطلق اليوم (الجمعة) سباق السيدات للدراجات الهوائية، الذي استضافته جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي للدراجات.

ونجحت المتسابقة أحلام الزيد في الفوز بلقب السباق، بعد منافسة قوية مع سارة الماضي التي حلّت في المركز الثاني، فيما حلّت مها الجعفري في المركز الثالث.

وانطلقت منافسات السباق عند الساعة 7:00 صباحاً، على مسافة 20 كيلومترا، واستمرّت لمدّة 45 دقيقة من التنافس.

وبعد نهاية السباق توجت رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي للدراجات الأميرة مشاعل بنت فيصل بن عبدالعزيز، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات أسماء بنت عبدالرحمن الجاسر، الفائزات في السباق.

من جهته، أكد الاتحاد السعودي للدراجات على جميع المشاركات والحضور تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تكفل للجميع المحافظة على صحتهم وسلامتهم بإذن الله من فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».