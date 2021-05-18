احتاج الليكرز لمساعدة من دينفر ليتأهل مباشرة لأدوار خروج المغلوب، ولكنه نسي أنه الليكرز. لن يساعدك أحد وأنت قاهر الكل. الفرق في المقدمة تتجنبه والفرق المنافسة تتمنى له أصعب طريق. والرابح الأكبر هو جمهور كرة السلة التي كانت هديته مواجهة تذكرنا بمارثون النهائيات المتتالية من عام 2015 إلى 2018 هذه المرة ليبرون لا يقود كليفلاند و ستيف كري لا يلعب بين عدة نجوم. هذه المرة هي مواجهة من مباراة واحدة فإما التأهل مباشرة أو الدخول في حسابات الريبة والشك. من سيقدم مستوى خارق أمامي في ليلة ظلماء لا أخرج منها سالماً!.حينما تقرر صنع بطولة مصغرة هدفها تحديد آخر متأهلين لكل قسم لم يكن يتوقع أشد المتفائلين بالفكرة أن تجمع لنا مواجهة بين ليبرون جيمس و ستيفن كري من جهة. وبوسطن بقيادة تايتوم أمام ويستبروك وبرادلي بيل واشنطن من جهة أخرى. مباريات بمثابة المقبلات التي تكون ألذ من العشاء نفسه في بعض «منيوهات» المطاعم الفاخرة.•• لوس انجلوس ليكرز - غولدن ستيت واريورزليبرون أمام كري و ديفيز يواجه دريموند غرين. كفريق، الليكرز أقوى رغم عدم جاهزية الجميع و رغم إصابات ليبرون المرعبة كل مباراة في آخر أيام مسيرته. إلا أن لهم اليد العليا بسبب وجود اثنين من أفضل 10 لاعبين في العالم ضمن تشكيلتهم.في المقابل ستيفن كري وصل لأعلى مستوى له في مسيرته.. ستيفن لا يملك فريق يساعده هجومياً و لكن فريقه جيد جداً دفاعيا. لذلك عليه حمل الهجوم على كتفيه في أهم مباراة في الموسم.كري انهى الدوري بفوزه بلقب الأكثر تسجيل وفي هذه المواجهة ينبغي أن تكون كل هذه الأسلحة الهجومية حاضرة، ثقيلة وخفيفة، ثلاثيات وتحت السلة. كل ما يحتاجه غولدن ستيت «فصلة» كري. حينما يفقد عقله و يسدد من كل مكان دون اهتمام وتدخل الكرة في كل مرة. الليكرز أمله في نجومه كفريق وغولدن ستيت لا أمل له إلا مستوى أسطوري من أقوى سلاح هجومي في العالم حالياً.من حسن حظ غولدن ستيت أن ويغينز دائماً ما يبدع أمام ليبرون جيمس. منذ أن ضحى فيه ليبرون مقابل لوف عام 2014 وهو كل مرة يقابله, يقابله بغضب كبير يترجم لمستوى مختلف.ديفيز في اختبار حقيقي أمام واحد من أفضل المدافعين آخر 7 سنوات, كل ما يقدمه ديفيز هجوما سيواجه دفاع شرس من دريموند. ليبرون أخيراً سيواجه كري دون نجومه المعتادة, بمشاعر حب الانتقام، من سنين حرمته بطولات عدة. ليبرون يجب أن يقدم مبارياته المعتادة الكاملة دفاعياً وهجومياً تسجيل وصناعة. وهو قادر على ذلك, كعادته دائماً يظهر في أهم وقت يحتاج للظهور فيه.•• بوسطن سيلتكس - واشنطن ويزاردزواشنطن هذا الموسم يحدد مستواه ويستبروك ثم بيل. أي يوم أحدهم لا يقدم مستوى خارق هو يوم لا خطة بديلة فيه. سوء بقية عناصر الفريق تحتم عليهم أن يكون الاثنين في مستوياتهم المطلوبة. دفاع متذبذب وعدم اتزان في التسديد طيلة الموسم. الفريق يفوز ببركات ويستبروك وعنتريات برادلي بيل.مشكلة بوسطن الكبيرة أن لديهم حالياً مدافع واحد خارق وهو سمارت. هناك سمارت واحد فقط، لا يستطيع الدفاع على ويستبروك وبيل معاً. سيكون مثيراً للاهتمام من سيختار براد ستيفنز مدرب بوسطن منهما للحد من خطورته.مشكلة بوسطن الكبرى هي غياب جايلين براون, ولكن يبقى الأمل في تايتوم أو كما أحب أن أسميه كوبي الصغير, خليفة كوبي في الملاعب برهن مراراً أنه قادر على جلب الفوز وحده مهما كان الخصم صعب. هذا ما يحتاجه منه بوسطن رغم صعوبة الخصم و هو قادر على ذلك. للاعب في عمره ما يطلب منه شاق ولكن هذه المواقف هي ما تصنع النجوم للمستقبل البعيد.•• انديانا بيسرز x شارلوت هورنتس & سان انطونيو سبيرز x ممفيس غريزليسالفرق في المركز التاسع والعاشر في موقف لا يحسدون عليه ما إن يخرجوا من ملحمة متكافئة أمام بعضهم تعتبر حرب استنزاف لا مفر منها سيواجهون فريق أفضل.الفرق في المركز السابع والثامن تحتاج فوز وحيد لتتأهل إن خسرت لديها فرصة أخرى أمام خصم أقل قوة. ولكن الفرق في المركز التاسع والعاشر تحتاج للفوز في مباراتين متتاليتين في نهاية الموسم. تحتاج مجهود بدني كبير وحضور ذهني خارق و تحضير كثيف من المدربين في مدة قصيرة جداً. ستكون مفاجأة كبيرة إذا نجح أحد هذه الفرق في التأهل أمام الخاسر من مواجهة المركز السابع والثامن. أبرز نجوم الفرق: سابونيس من أنديانا صاحب المهارات الأوروبية الفريدة القادر على التسجيل وصناعة اللعب والدفاع والريباوند. لاميلو بول من شارلوت رغم أنه في سنته الأولى ولكنه برهن على قوة تأثيره على زملائه حينما يلعب. ديراوزن من سبيرز نجم أثبت نفسه سنوات في تورنتو وماكنة تسجيل من داخل القوس لا يمكن إيقافها. مورانت من ممفيس بطموح الشباب وأحلام حدودها السماء إضافة لثقته العالية داخل أرض الملعب وقدراته الجسدية المذهلة.