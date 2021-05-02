أجريت اليوم السبت قرعة البطولة الآسيوية الـ23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد للرجال في مدينة جدة السعودية، وسط حضور ومشاركة الأستاذ بدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي عن قارة آسيا والدكتور أحمد أبو الليل المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي إضافة للأستاذ فاضل النمر رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد والأستاذ سلطان أزهر رئيس نادي الوحدة وبعض ممثلي الفرق المشاركة في البطولة التي تحتضنها المملكة العربية السعودية في الفترة من 12 - 21 يونيو القادم.

وأسفرت القرعة عن اختيار مستضيف البطولة فريق نادي الوحدة السعودي للمجموعة A فيما وقع فريق نادي مضر السعودي في المجموعة B، وذلك بحسب لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة اليد التي تنص على تفادي ناديين من البلد نفسه في مجموعة واحدة.

وضمت المجموعة الأولى كلاً من: الوحدة السعودي، نادي أوزبك الأوزبكستاني، القطن اليمني، كيرمان الإيراني، الدحيل القطري، الكويت الكويتي، فيما ضمت المجموعة الثانية: العربي القطري، شاهد كزرون الإيراني، السالمية الكويتي، مضر السعودي، النجمة البحريني.