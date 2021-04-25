يدخل المنتخب السعودي الأول لكرة السلة معسكرًا إعداديًا خلال الفترة من 25/9/1442 إلى 21/10/1442 بمحافظة الأحساء، استعدادًا للمرحلة الثالثة من التصفيات النهائية للبطولة الآسيوية، التي سيواجه فيها منتخب سورية في 2 ذي القعدة، ومنتخب إيران يوم 4 من الشهر نفسه.

ويشرف على المعسكر العميد مصطفى القبلي والإداري محمد الغامدي، فيما يشرف على المنتخب فنيًا علي السنحاني ومساعداه تانير غوناي وخلدون المولد، ومدرب اللياقة أمير عاصم وأخصائي العلاج الطبيعي سليم بن الشيخ.

وتم اختيار 16 لاعبًا للمعسكر هم «محمد الصقر - جابر الكعبي- خالد عبد الجبار - ناصر أبو جلاس - أحمد المختار - رعد برناوي - محمد السويلم - علي شبيلي - مثنى المرواني - محمد المرواني - أيوب الهوساوي - ثامر أبكر - محمد الهوساوي - فهد السالك - مصعب قاضي - حسن دافي».

ويتأهل من المجموعة التي تضم إلى جانب الأخضر منتخبات (قطر - إيران - سورية)، الأول والثاني مباشرة إلى النهائيات، بينما يخوض صاحب المركز الثالث الملحق للبحث عن بطاقة التأهل.