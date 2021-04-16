أعلن الاتحاد السعودي للكرة الطائرة مشاركة 39 فريقا على مستوى المملكة للمشاركة في مهرجانات البراعم لكرة الطائرة لمواليد 2005 -2006 -2007 -2008 فما فوق، وذلك في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 16-18 من شهر رمضان الجاري، وتقام منافسات المهرجان على 8 مجموعات في 7 صالات على مستوى المملكة.

ويشارك في صالة نادي النور المجموعة الأولى (النور، الهداية، مضر، الخويلدية، الاتفاق، والسلام)، والمجموعة الثانية (الصفا، الترجي، الخليج، الإبتسام، المحيط، والنهضة)، وفي صالة نادي هجر تشارك أندية (العمران، القارة، الشروق، العدالة، الفتح، وهجر)، وفي صالة نادي الهلال يشارك (الهلال، النصر، الشباب، والفيحاء)، فيما تشارك في صالة نادي البدائع أندية (البدائع، الموج، الزلفي، والتقدم).

وفي صالة النادي الأهلي تشارك أندية (الأهلي، الاتحاد، الوحدة، وأحد)، وفي صالة نادي اليرموك أندية (اليرموك، الوطن، فيفا، والتهامي)، وفي صالة المحالة تشارك أندية (العرين، المصيف، الزيتون، أبها، وضمك).

واختار الاتحاد السعودي للكرة الطائرة 39 مدرباً للإشراف على المهرجانات على مستوى المملكة وتكليف 16 حكمًا لإدارة مباريات المهرجان.

وطالب رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي جميع الأندية المشاركة والتفاعل في المهرجان، وقال: «الاتحاد حرص خلال الفترة الماضية على مشاركة عدد كبير من الأندية من جميع مناطق المملكة، فالهدف الأول والرئيسي هو أن تكون لدى الاتحاد قاعدة بيانات عريضة عن العناصر التي تخدم اللعبة على مستوى جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى التوسع في نشر اللعبة والتشجيع على الممارسة للرياضة عن طريق الكرة الطائرة».

وأشار الدكتور الزغيبي إلى مشاركة أكثر من 600 لاعب يمثلون نحو 40 ناديا، وهذا بلا شك سيكون حافزاً للاتحاد الجديد للتوسع في مهرجانات البراعم في المواسم القادمة، وأضاف: «ستحظى الفئات السنية والبراعم خصوصا على الاهتمام الأكبر من مجلس الإدارة، فهي الانطلاقة الحقيقية للمشروع الكبير الذي سينطلق وبدعم كبير من القيادة الرياضية واللجنة الأولمبية حتى تعود الطائرة السعودية إلى التحليق نحو منصات التتويج على الصعيدين الإقليمي والدولي، فالإنجازات لن تأتي إلا بعمل مؤسسي كبير وهذا ما سيكون شعارنا في المجلس».