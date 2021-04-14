تأهل فريقا النصر والوحدة إلى الدور النهائي للدوري الممتاز لكرة السلة (البلاي أوف)، وذلك بعد فوز الوحدة على الفتح 71-64، وفوز النصر على الهلال 80-71، في ختام الدور النصف النهائي الذي أقيم على صالة وزارة الرياضة بالرياض برعاية من أكاديمية مهد الرياضية.وتختتم منافسات البطولة في النهائيات غدا الخميس والتي ستلعب فيها المواجهة الأولى بين النصر والوحدة عند الساعة 9.30 مساءً، ثم تقام يوم السبت المواجهة الثانية بين نفس الفريقين لتحديد البطل وذلك عند الساعة 9.30 مساءً وفي حالة تعادلهما، تلعب مباراة فاصلة اليوم التالي «الأحد» عند الساعة 9.30 مساءً، والتي سيتحدد في ضوئها بطل الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة.