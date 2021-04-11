اختتم اليوم (الأحد) دور ربع النهائي لبطولة الدوري الممتاز لكرة السلة (البلاي أوف) بتأهل فريقي الهلال والفتح للدور نصف نهائي، فيما حل فريق أحد في المركز الخامس، والاتحاد في المركز السادس في الترتيب العام للدوري.

وأقصى فريق الهلال حامل اللقب أحد، بفوزه في اللقاء الأول 81-75 وخسارته اللقاء الثاني 80-79، ليصطدم بالمتصدر النصر في نصف النهائي غدا (الاثنين).

وفاز أحد على الاتحاد 97-71 في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس التي أقيمت اليوم على صالة وزارة الرياضة بالرياض.

وتقام غدا على نفس الصالة مباريات الدور النصف النهائي. اللقاء الأول يجمع الوصيف الوحدة مع الفتح عند الساعة 4:00 عصراً، واللقاء الثاني يجمع النصر المتصدر للدوري للمرحلة الأولى مع الهلال.

وفي يوم الثلاثاء 13 أبريل، تلعب المواجهة الثانية للدور نصف النهائي، اللقاء الأول يجمع الفتح أمام الوحدة عند الساعة 9:30 مساءً، والهلال أمام النصر عند الساعة 11 مساءً، والفائز من المباراتين يتأهل للدور النهائي، وفي حال تعادل الفريقان يتم تحديد المتأهل للدور النهائي عن طريق احتساب تسجيل ما له وعليه من الأهداف المسجلة، وفي حالة التعادل في الأهداف تلعب مباراة فاصلة في اليوم الثاني، والفريقان الخاسران يشاركان في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في اليوم التالي.

وتختتم منافسات البطولة في النهائيات التي ستلعب بدايةً من يوم الخميس 15 أبريل والتي ستلعب فيها المواجهة الأولى عند الساعة 9:30 مساءً، ثم يوم السبت 17 أبريل المواجهة الثانية لتحديد البطل عند الساعة 9:30 مساءً، وفي حالة التعادل، تلعب مباراة فاصلة اليوم التالي عند الساعة 9:30 مساءً، التي سيعلن بعدها عن بطل الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة.