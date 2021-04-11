توج عضوا مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة عبدالمحسن آل عبيد ‬وإبراهيم آل إبراهيم فريق درجة الناشئين بنادي الخويلدية بالكأس والميداليات الذهبية بعد حصوله على المركز الأول ببطولة الدوري الممتاز للناشئين، وحصل فريق الهداية على المركز الثاني والميداليات الفضية، ونال الابتسام المركز الثالث والميداليات البرونزية.

وجمع الخويلدية 42 نقطة في المركز الأول، فيما حل نادي الهداية ثانيًا في البطولة برصيد 38 نقطة، وجاء الابتسام ثالثا برصيد 37 نقطة.

وضمن مباريات مجموعة تحديد المراكز، هبط كل من الوحدة والأهلي إلى دوري المناطق.

يذكر أن البطولة انطلقت يوم الاثنين الماضي بمشاركة 6 فرق: الخويلدية والهداية والابتسام والصفا والخليج والسلام، ولعبت بنظام الدوري من دور واحد لتحديد المراكز (1-6).