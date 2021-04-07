توج نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نادي الأهلي بالكأس والميداليات الذهبية لبطولة النخبة للكرة الطائرة بنسختها الـ 22 التي أضافها إلى بطولة الاتحاد، ليحقق ثنائية الموسم، بعد فوزه على الهلال بنتيجة (3/2) بصعوبة بالغة على صالة وزارة الرياضة بالعاصمة الرياض، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي الدكتور صالح بن ناصر، ورئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي، ورئيس نادي الهلال فهد بن نافل، ورئيس اتحاد الطائرة الأسبق محمد مفتي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة.

وحصل الترجي على المركز الثاني والميداليات الفضية بعد فوزه على الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائجها 25/21، 25/18،،25/17 فيما حصل الهلال على المركز الثالث والميداليات البرونزية، والاتحاد على المركز الرابع والميداليات البرونزية.

وكانت المتعة حاضرة في المباراة الختامية حيث أبدى الأهلي رغبته في خطف اللقب من خلال تحقيق الشوطين الأول والثاني بنتيجة (25/18) و(25/22)، وبعدها عاد الهلال بقوة كبيرة بتفوقه في الشوطين الثالث والرابع بنتيجة (25/17) و(25/23)، وأحتكم الفريقان إلى الشوط الحاسم الذي خطفه الأهلي بنتيجة (15/11)، في مباراة قادها الحكمان الدوليان سامي أمين وهاني سنان إلى بر الأمان.

وحصل لاعب الأهلي عمر النجراني على جائزة أفضل لاعب شامل، ونال لاعب الأهلي إبراهيم مجرشي على جائزة أفضل لاعب في مركز (3)، وكذلك سعود المعمري من الهلال، فيما ذهبت جائزة أفضل معد للاعب الترجي منتظر العبد الباقي، وجائزة أفضل ليبرو للاعب الترجي صالح الدوسري، وأفضل لاعب في مركز (2) لمحترف الترجي الروسي أرسو، وحصل لاعب الهلال أحمد البخيت ولاعب الاهلي دانييل على جائزة مركز (4) في البطولة.

وأبدى الأستاذ عبد المحسن آل عبيد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطائرة رئيس اللجنة الإعلامية في بطولة النخبة 22 المقامة على صالة وزارة الرياضة بالرياض عن سعادته بالأصداء الإيجابية حول التغطية الإعلامية للبطولة، من خلال بث النتائج أولا بأول وعمل إحصاءات خاصة لكل لاعب، وتفعيل ‏حساب الاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من خلال نشر التغطيات المصورة والفيديوهات، والمتابعة لكل صغيرة وكبيرة في البطولة.

وأشاد مشرف عام طائرة الأهلي أيمن تازي بالمستوى الذي قدمه أبطال الطائرة الأهلاوية في بطولة النخبة وتحقيهم للكأس، مؤكدا أنهم كانوا نجوم النخبة، إذ لم يخسر الفريق أي لقاء.

وأكد عمر النجراني لاعب الأهلي أن فريقه استحق اللقب عطفاً على المستوى الذي قدمه الفريق في مواجهته امام فريق الهلال «تم إعداد وتجهيز الفريق منذ وقت مبكر من كافة الجوانب من أجل ضم النخبة مع كأس الاتحاد، ولله الحمد حققنا اللقب وأسعدنا جماهيرنا رغم قوة المنافسة بين فرق النخبة، وأقدم كل الشكر والتقدير لإدارة النادي وكذلك إخواني اللاعبين وبإذن الله سنواصل أفراح جماهيرنا بتحقيق المزيد من الألقاب بإذن الله».

وقال لاعب الأهلي خليل حجي «بتكاتف الجميع حققنا اللقب الغالي وبإذن الله سنواصل انتصاراتنا لتحقيق إنجازات جديدة، البطولة كانت ناجحة بكل المقاييس سواء على المستوى التنظيمي أو الفني بين الفرق الأربعة المتنافسة على اللقب، ولكن كانت الكلمة الأقوى لفريقنا وحققنا اللقب بكل جدارة، ونهدي هذا اللقب لجماهيرنا وبإذن الله سنعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات».