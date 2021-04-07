أعلن الاتحاد السعودي للهجن تحديد مواعيد سباقات كأسه إضافة إلى كأسي وزارة الرياضة والأولمبية السعودية.وستُقام السباقات في الربع الأخير من العام الحالي، حيث سيكون موعد كأس الاتحاد السعودي للهجن خلال المدة من 1 ـ 5 أكتوبر القادم في مدينة نجران، فيما ستُقام كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية من 1 ـ 5 نوفمبر بمدينة تبوك، بينما ستنطلق منافسات سباق كأس وزارة الرياضة مطلع شهر ديسمبر القادم على ميدان السيح للهجن في الأحساء.