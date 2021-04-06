تشهد صالة وزارة الرياضة بالرياض عصر الاربعاء، اليوم الختامي لبطولة كأس النخبة للكرة الطائرة، باللقاء المرتقب بين العملاقين الهلال والأهلي عند الساعة 3.45 عصراً، ويسبق هذا اللقاء لقاء الاتحاد والترجي الواحدة ظهراً، وسيتم بعد نهاية اللقاء تتويج الفرق الفائزة وأفضل اللاعبين في البطولة.

وتتجه أنظار عشاق الكرة الطائرة لمنافسات الجولة الثالثة والأخيرة في بطولة النخبة الـ 22 بعد نهاية الجولة الثانية من البطولة، إذ تشير التوقعات إلى تنافس ثلاثة فرق على تحقيق لقب بطولة النخبة 2021م،

وتسجل الاحتمالات الواردة على حسب نتائج لقاءات اليوم الختامي للبطولة.

وينص نظام اللجنة الفنية والمسابقات في آلية احتساب الترتيب حسب أنظمة الاتحاد الدولي لكرة الطائرة، حيث يحسب الترتيب لجميع المسابقات للفريق الأكثر فوزًا، وفي حال التساوي يحسب بعدد النقاط، وفي حال التساوي يحسب بنسبة الأشواط، وفي حال التساوي يحسب بنسبة نقاط الأشواط وفي حال التساوي يحسب بنتيجة المباراة بينهما.

إحتمالات الفوز بالبطولة:

- فريق الأهلي يملك 5 نقاط ويحسم لقب البطولة بالفوز على الهلال بأي نتيجة.

- فريق الهلال له 4 نقاط ويظفر باللقب بالفوز على الأهلي 3-0 أو 3-1، وفي حال فوزه 3-2 ينظر لحساب نسبة الأشواط.

- فريق الترجي يملك 3 نقاط ويتوج باللقب في حال فوزه على الاتحاد 3-0 أو 3-1 وخسارة نادي الأهلي من الهلال 3-2 بعد النظر لحساب نسبة الأشواط.

نقل مباشر

تقوم القناة الرياضية بنقل مباشر وأستديو تحليلي للمواجهتين، وسيتولى مهمة الوصف بالتعليق لمواجهة الاهلي والهلال حسين الأحمد، في حين أسندت مواجهة الترجي والاتحاد للمعلق عبدالله أمين الذي سيتولى قيادة الأستديو التحليلي للمباراة النهائية.

طاقم دولي للمواجهتين

أسندت لجنة الحكم الرئيسية قيادة مواجهة الأهلي والهلال التي ستقام 3.45 عصراً للحكم هاني سنان حكم أول، وسامي أمين حكم ثان، و إبراهيم الدريبي مسجلاً، فيما سيقود لقاء الترجي والاتحاد الواحدة ظهرا عبداللطيف العتيق حكم أول، وعبدالعزيز الرميحي حكم ثان، وعبدالله القحطاني مسجلاً.

الكرة الأولى مفتاح الفوز

أكد مدرب فريق الشباب الوطني منير أبو الرحي أن مواجهة الهلال والأهلي لتحديد بطل كأس النخبة ستكون قوية وصعبة على كلا الفريقين، وقال «أعتقد أن الفريق الذي سيتميز بقوة استقباله سيملك زمام المباراة وسيكون قريباً من الفوز بغض النظر عن الأمور الفنية الأخرى لأن كرة الطائرة الحديثة تعتمد على استقبال الكرة الأولى بحيث يستطيع المعد أن يجهزها ويعدها بطريقة فنية بحتة لزملائه على الشبكة، إضافة إلى تنويع اللعب من جميع المراكز سواء الأمامية او الخلفية؛ لأننا لاحظنا قوة الإرسالات في المباريات السابقة من قبل اللاعبين المحترفين الأجانب الذين أعطوا قوة وإثارة ومتعة لجميع الفرق، فالهلال يمتلك لاعبين محترفين على مستوى عال إضافة إلى نجمه أحمد البخيت الذي يجيد جميع أنواع اللعب، وبالمقابل نجد في الأهلي التنوع في اللعب بوجود المعد خليل حجي الذي يمتلك الخبرة الكبيرة في تفكيك حوائط الصد للفريق المنافس، كما يمتلك الأهلي لاعبين محترفين على مستوى عال، بالإضافه إلى نجوم الفريق مثل عمر النجراني وإبراهيم مجرشي».

وأضاف أبو الرحى «لا ننسى أدوار المدربين في إعداد التكتيك المناسب للمباراة، خاصة أن لديهما إلمام بطريقة لعب بعضهم بعضا، ونتمنى أن نشاهد مباراة تليق بسمعة ومستوى الفريقين ليستمتع محبو وعشاق اللعبة في ختام بطولة النخبة التي تعتبر ختاماً لنشاط لعبة الكرة الطائرة، ولا أنسى أن أشكر الدكتور خالد الزغيبي على إضافة 3 لاعبين محترفين، القرار الذي أعطى البطولة وجها قوياً على مستوى جميع الفرق».

المواجهة مثيرة

وصف رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي لقاء الهلال والأهلي بالكبير، مشيرا إلى أن اللقاء يجمع بطل الدوري وبطل كأس الاتحاد، وهو الأمر الذي سيضيف على اللقاء طابع الإثارة والمتعة في ظل وجود عناصر دولية بين صفوفهما، معتبراً نهائي النخبة امتداداً لتنافس الفريقين على ألقاب الموسم.

وطالب رئيس اتحاد الطائرة عناصر الفريقين بالظهور بصورة مشرفة أمام مناصريهم والمتابعين، راجيًا أن يكون النهائي مثيراً وممتعاً لعشاق الكرة الطائرة السعودية، مؤكدا أهمية تعاون الفريقين مع الحكام للنجاح في قيادة المباراة إلى بر الأمان.

سنعوض الكأس بالنخبة

أكد قائد فريق الهلال أحمد البخيت أن فريقه سيلعب مواجهة قوية وصعبة أمام منافسه الأهلي لتحديد بطل كأس النخبة، مؤكدا «لدينا الرغبة والإصرار في تقديم الصورة المعروفة للطائرة الهلالية التي ستكون في كامل جاهزيتها الفنية والمعنوية، وتحقيق الفريق للقب الدوري لهذا الموسم بدون أي هزيمة لم يأت من فراغ بل جاء بعد توفيق الله وجهود زملائي اللاعبين والجهاز الفني والإداري، لذلك سندخل المباراة وتفكيرنا الفوز لحسم اللقب».

لن نتنازل عن اللقب

شدد لاعب فريق الأهلي ماجد الجهني على أن فريقه لن يتنازل عن لقب بطولة النخبة لضمها للقب كأس الاتحاد، مبينا أن ذلك سيمنحهم دعما معنويا كبيرا أمام فريق الهلال. وقال الجهني «أعتقد ان مواجهة اليوم ستكون صعبة لكلا الفريقين والفريق الذي سيلعب بأقل الأخطاء سيكون قريبا من الفوز وأنا على ثقة كبيرة بزملائي اللاعبين لتقديم المستوى الذي يؤكد احقيتنا باللقب».

من يحقق لقب 22

يتربع الهلال على عرش بطولة كأس النخبة وبفارق كبير عن أقرب منافسيه؛ إذ حققها 15 مرة ثم الأهلي 5 مرات والوحدة مرة واحدة، وبطولة هذا الموسم شهدت تنافساً مثيرا ومستويات مميزة فمن سيكون الأقرب لتحقيق بطولة 2021.