حقق الأهلي فوزاً صعباً على نظيره الترجي بنتيجة 3/2 بعد مباراة مثيرة وممتعة من الطرفين، ولعبت الخبرة دورا كبيرا لمصلحة الأهلي في حسم الشوط الخامس بنتيجة 15/9، ليحقق فوزه الثاني في بطولة نخبة الكرة الطائرة المقامة على صالة وزارة الرياضة بالرياض، ليتأجل بذلك الحسم للمواجهة الختامية للبطولة عصر الأربعاء بين الأهلي والهلال.وجاءت نتائج الأشواط 22/25، 25/18، 19/25، 25/23، 15/9، وقدم الفريقان مستوى متميزا على مدار خمسة أشواط، وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 5 نقاط والترجي لـ3 نقاط.ونجح الهلال في كسب الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائج الأشواط 25/10، 25/13، 25/15، وبهذا الفوز يرتفع رصيد الهلال إلى 4 نقاط ويبقى الاتحاد بدون رصيد من النقاط.وستكون غدا الثلاثاء راحة لجميع الفرق على أن تختتم يوم الأربعاء البطولة بلقاءين؛ المباراة الأولى تجمع الاتحاد والترجي عند الساعة 1 ظهراً، تليها مباراة الهلال والأهلي في الساعة 3.45 عصرا.