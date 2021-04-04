تصدر فريق فرسان طويق للبولو ترتيب فرق بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو، بعد فوزه على فرسان العوجا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت أمس على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نادي نوفا للفروسية غرب الرياض، ضمن الجولة الأولى للبطولة.

ورفع فريق طويق رصيده بهذا الفوز إلى 5 نقاط، في المركز الأول وحل ثانياً فريق العوجا بـ3 نقاط.

من جهته، وصف رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للبولو المهندس هاشم العلوي الأداء الفني للبطولة بالمتقارب وسط تنافس قوي من الفرق، لافتاً إلى أن المستويات تطورت مقارنة بالبطولة السابقة، وكذلك أعداد الفرسان المشاركين بانضمام لاعبين لأول مرة يشاركون وهو ما يدل على بداية انتشار اللعبة.

وأوضح أن المباريات تميزت بعدم وقوع إصابات خطيرة، رغم أنها من أكثر الرياضات صعوبة، متمنياً زيادة مشاركات اللاعبين في البطولات المقبلة، لارتفاع تصنيف اللاعبين مستقبلاً.