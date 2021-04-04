واصل فريق الترجي تقديم عروضه الفنية الرائعة وجدد تفوقه على بطل الدوري الهلال عندما هزمه بنتيجة 3/2 في انطلاقة كأس النخبة التي انطلقت اليوم في الرياض. ويعتبر الشوط الثالث من أجمل الأشواط، إذ استمر التعادل 29/29 ليحسم الهلال الشوط لمصلحته 31/29. وجاءت نتائج الأشواط 19/25، 25/23، 31/29، 25/22، 15/13. وتابع اللقاء رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي، ورئيس نادي الهلال فهد بن نافل، ورئيس نادي الترجي حسين المدن.

وحقق الأهلي فوزاً سهلاً على نظيره الاتحاد بنتيجة 3 أشواط نظيفة جاءت نتائج الأشواط 25/19، 25/15، 25/13، ولم يجد الأهلي أي صعوبة في فرض سيطرته بفضل الضربات الساحقة والإرسالات القوية التي حصد من خلالها العديد من النقاط، بالمقابل تأثر الاتحاد بالنقص الكبير الذي تعرض له الفريق بسبب إصابات عدد من لاعبيه بجائحة كورونا.

وستقام غدا (الاثنين) مباراتان، الأولى تجمع الأهلي والترجي 3:45 عصراً. يقود اللقاء يعقوب السبت، وعبدالرحمن الدوسري (حكم ثان) وسعيد ماهل (مسجلاً). ويلتقي الهلال والاتحاد 6:30 مساء، يقود اللقاء أمين الطريفي، ومحمد الهزيم (حكم ثان)، وسعد الفرحان (مسجلاً).