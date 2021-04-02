يترقب عشاق كرة الطائرة السعودية انطلاقة آخر بطولات الموسم الرياضي 2020/2021م، وهي بطولة النخبة بنسختها الـ 22 المقرر إقامتها يوم الأحد على صالة وزارة الرياضة بالرياض بمشاركة أندية الهلال، والأهلي، والاتحاد، والترجي.



وبالعودة إلى السجل التاريخي للبطولة يتزعم الهلال البطولة، بعد أن استطاع أصحاب القمصان الزرقاء الصعود إلى منصات التتويج وملامسة الذهب في 15 مناسبة، ومن المفارقات أن البطولة الأولى والأخيرة كانت ببصمة هلالية، حيث تعود ذكريات البطولة الأولى في موسم 1998/1999م، فيما حقق البطولة الأخيرة في موسم 2019/2020م.



ويأتي النادي الأهلي في وصافة السجل التاريخي للبطولة، بعد أن استطاع قلعة الكؤوس رفع كأس البطولة برصيد 5 بطولات، واستطاع الوحدة أن يصنع المجد ويحقق البطولة مرة وحيدة يعود تاريخها إلى 2013/2014م.



ويسعى ناديا الاتحاد والترجي لصناعة التاريخ من خلال تحقيق لقب هذه البطولة للمرة الأولى خصوصاًَ بعد منافستهما القوية على تحقيق لقب بطولة كأس الاتحاد التي اخنتمت في الـ 18 من شهر مارس الجاري.



الجدير بالذكر أن بطولات الموسم الرياضي الحالي 2020/2021م، تقاسمها أندية الهلال والأهلي، فالأول تحصل على لقب بطولة الدوري، فيما ظفر الثاني ببطولة كأس الاتحاد، ويبقى السؤال إلى أين يتجه لقب البطولة القادم.



وأبدى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي تفاؤله بمنافسة قوية والمقرر إقامتها يوم الأحد على صالة وزارة الرياضة بالرياض.



‏وقال الزغيبي في حديثه: شهدنا منافسة قوية بين أندية الهلال والأهلي والاتحاد والترجي، في بطولتي الدوري وكأس الاتحاد، وشاهدنا نتائج قوية للترجي والاتحاد رغم تقاسم الهلال والأهلي البطولتين، وهذا ما يبشر ببطولة مختلفة ومشتعلة بين الأطراف الأربعة المشاركة في البطولة.



وأشار إلى أن الاتحاد السعودي للكرة الطائرة اتخذ كافة الإجراءات والاحترازات الوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين في البطولة. راجياً لجميع الفرق التوفيق وتقديم مستويات تليق بمسمى البطولة وترضي ذائقة عشاق اللعبة.