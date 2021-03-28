توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة حمود المالكي فريق الناشئين بالأهلي ببطولة الدوري بعد فوزهم على الهلال 61 ـ 39 في نهائي بطولة السلة (المرحلة الثانية) التي اختتمت اليوم على صالة نادي النهضة بالدمام.

وحل الهلال وصيفا للبطل، وحل ثالثاً فريق أحد بعد فوزه في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 58 ـ 52 على فريق الفتح الذي حل رابعاً، وجاء في المركز الخامس فريق النور بعد فوزه على فريق الوحدة 57 ـ 45.

وأشاد المالكي بالمستوى الفني للفرق واللاعبين، لافتاً النظر إلى أن هناك عددا كبيرا من المواهب التي ستكون رافداً للمنتخبات السنية، مقدماً تهنئته لفريق الأهلي بحصوله على اللقب، ومتمنياً التوفيق للجميع.