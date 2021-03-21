أصيب عشاق رياضة «الفن النبيل» في بريطانيا بصدمة كبيرة بعد أن شاهدوا باهتمام النزال الذي فاز به ماكسي هيوز بلقب الوزن الخفيف البريطاني للملاكمة، على منافسه بول هايلاند جونيور، بالضربة القاضية، نتيجة قرار غريب بواسطة الحكم مارك ليسون.

قام ماكسي هيوز بتسديد اللكمات لخصمه بول هايلاند جونيور، الذي عانى منها وأدار ظهره ورأسه لزاوية الحلبة، لكن الحكم مارك ليسون فاجأ الجميع، عندما سمح لهيوز بمهاجمة خصمه الأعزل، الذي تعرض للضربة القاضية، ولم يتمكن من استئناف النزال.

أعلن بعدها الحكم مارك ليسون فوز ماكسي هيوز بلقب الوزن الخفيف البريطاني، وسط صدمة الحضور، الذين اعتقدوا أنه سيعاقب هيوز على تصرفه الذي يتنافى مع مبادئ وأعراف الملاكمة.