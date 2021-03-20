في خطوة متوقعة، أكدت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، إنه لن يُسمح للمشجعين الدوليين بدخول اليابان خلال دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة إلى هذا الصيف وسط مخاوف عامة بشأن الوباء.

تم الإعلان عن القرار بعد اجتماع عبر الإنترنت تم للجنة الأولمبية الدولية (IOC)، والحكومة اليابانية، وإدارة مدينة طوكيو، واللجنة البارالمبية الدولية، والمنظمين المحليين.

وقالت اللجنة انه سيتم رد قيمة تذاكر الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين التي اشتراها المقيمون في الخارج، وفقا لبيانها الذي صدر اليوم.

ومن المقرر إقامة الألعاب الأولمبية، التي أُجلت العام الماضي بسبب الجائحة، من 23 يوليو إلى 8 أغسطس، والألعاب الأولمبية للمعاقين من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

وأظهرت استطلاعات الرأي المحلية أن غالبية اليابانيين قلقون بشأن السماح للجماهير الدوليين بحضور الأولمبياد، في ظل مكافحة اليابان مع نهاية موجة ثالثة من الوباء.

وأنفقت اليابان 15.4 مليار دولار لتنظيم الألعاب الأولمبية، فيما تشير العديد من المراجعات الحكومية إلى أن التكلفة الفعلية قد تكون ضعف هذا المبلغ.