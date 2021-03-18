توج فريق الأهلي بكأس بطولة الاتحاد لكرة الطائرة بعد فوزه على الهلال بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة 25/15، 26/24، 25/17 فيما حصل الترجي على المركز الثاني والميداليات الفضية والاتحاد على المركز الثالث والميداليات البرونزية.



ودخل الاهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد خسارة الترجي لقاءه مع الاتحاد 3/2 والذي منحه الفرصة للمنافسة على اللقب.



وشهد الشوط الأول تفوقاً في الضربات الساحقة والإرسالات القوية والتي حصد من خلالها العديد من النقاط لينتهي الشوط الأول بفارق كبير 25/15. وفي الشوط الثاني تحسن أداء الهلال وكان التعادل بين الفريقين حتى النقاط الأخيرة لينهي الأهلي الشوط لمصلحته 26/24.



وفي الشوط الثالث واصل الأهلي تفوقه وسط تراجع مستوى لاعبي الهلال بشكل كبير خصوصاً في استقبال الكرة الأولى وضعف حائط الصد لينهي الأهلي الشوط الثالث 25/17 متوجاً نفسه بلقب البطولة.



وقاد المباراة تحكيمياً الدولي أمين الطريفي والدولي عبدالعزيز الرميحي وشهد الأداء التحكيمي تميزاً ملحوظاً.



وقال لاعب الأهلي أسعد عزوز إن فريقه استحق الحصول على لقب كأس الاتحاد رغم الظروف التي واجهت الفريق في البداية، وقال «نقدم هذه البطولة لجماهيرنا الوفية التي دائماً ما تقف معنا ونعدهم بمواصلة حصد البطولات وعلينا الآن الاستعداد لكأس النخبة التي سيكون هدفنا تحقيقها».



وعبر كابتن الأهلي ماجد الجهني عن سعادته الكبيرة بالحصول على لقب بطولة كأس الاتحاد وقال «المباريات كانت صعبة وقوية ولكن فريقنا نجح في تحقيقها ونعد جماهيرنا بمواصلة حصد البطولات وأشكر جميع زملائي اللاعبين على الجهد الكبير الذي بذلوه خصوصاً في مباراة الهلال التي قدمنا فيها كل شيء من أجل تحقيق الفوز».



وتوج الدكتور خالد الزغيبي فريق الأهلي في ختام البطولة، نيابة عن الدكتور إبراهيم البابطين رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة.



من جانبه، قدم الدكتور خالد الزغيبي التهنئة للنادي الأهلي على تحقيق اللقب، مؤكداً نجاح بطولة كأس الاتحاد بعد المستويات المميزة التي قدمتها الفرق على مدار ثلاثة أيام متواصلة بدليل أن اللقب لم يتحدد حتى آخر مباراة، مقدماً شكره لنادي الهلال على حسن التنظيم.