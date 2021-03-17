هز عالم هوكي الجليد الموت المأساوي للنجم تيمور فيزوتدينوف البالغ من العمر 19 عاما، الذي توفي بعد أن ضربه قرص الهوكي في رأسه إثر رمية من لاعب الخصم.

وتلقى فايزوتدينوف، لاعب دينامو سان بطرسبرج في دوري هوكي الناشئين الروسي، ضربة قرص الهوكي في رأسه، خلال مباراة فاصلة أمام لوكو ياروسلافل يوم الجمعة الماضي.

وانهار الشاب البالغ من العمر 19 عاما على الجليد وتم نقله إلى المستشفى في ياروسلافل، وهي مدينة تقع على بعد 250 كيلومترا شمال شرق موسكو.

وأعلن المسؤولون يوم الثلاثاء وفاة فايزوتدينوف، بعد أن «حارب الأطباء من أجل حياة تيمور على مدار 3 أيام» حسب بيان الرابطة.

وكتب فريقه على انستغرام «أنت دينامو إلى الأبد وإلى الأبد في قلوبنا».

وتم تكريم تيمور فايزوتدينوف، في مجتمع رياضة الهوكي العالمية، في المباراة بين نادي لوزان ونادي دافوس في سويسرا.

وكتب إيغور لاريونوف، نجم كونلون ريدستار، على وسائل التواصل الاجتماعي: «العالم حزين بسبب فقدان تيمور فايزوتدينوف».

وغرد فريق هوكي كندا: «نشعر بالحزن إزاء المأساة في روسيا. تعازينا لعائلة وأصدقاء وزملائه في الفريق تيمور فايزوتدينوف».

بينما قال اتحاد الهوكي الروسي: «يقدم الاتحاد الدولي للهوكي أعمق تعازيه لأسرة وأصدقاء تيمور».

وقال دينامو إن المباريات القادمة في وقت لاحق في الأيام التالية ستبدأ بدقيقة صمت لفايزوتدينوف.