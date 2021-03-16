فجر الاتحاد والترجي مفاجأة من العيار الثقيل بعد فوزهما الكبير على الهلال بطل الدوري والأهلي وصيف البطل، في افتتاحية كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة التي أقيمت اليوم الثلاثاء على صالة نادي الهلال بالرياض.ونجح الترجي في تخطي الأهلي بنتيجة 3/1، جاءت نتائج الأشواط 25/22، 21/25، 25/23 ،25/16.وقدم الترجي أداء متميزا من خلال الضربات الساحقة والإرسالات القوية التي ساهمت في تفوق الترجي.وفي المباراة الثانية فرض الاتحاد سيطرته على الهلال بفضل معده الكولومبي أخوان كاميليو، الذي وفق في تنويع الكرات على الشبكة، ليتوج فريقه بثلاثة أشواط مقابل شوط 25/23، 25/23 ، 22/25، 25/23.وستقام غدا الأربعاء مباراتان؛ الأولى تجمع الأهلي والاتحاد 4 عصراً، يقود اللقاء يعقوب السبت ومحمد الثنيان حكم ثان وسلمان العمري مسجلاً.ويلتقي الهلال والترجي 6.15 مساء بقيادة الحكم سعد اليحيوي وخالد الحديثي حكم ثان وعبدالله القحطاني مسجلاً.