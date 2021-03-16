وقع الملاكمان البريطانيان تايسون فيوري وأنتوني جوشوا اتفاقا لخوض نزالين لتوحيد ألقاب الوزن الثقيل من الاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية ورابطة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي.التطورات الرسمية الأخيرة كانت مثمرة طبقا لما ذكرته شبكة ESPN الأمريكية حيث كانت القيمة الإجمالية المتفق عليها لتنظيم النزالين تقترب من حاجز 200 مليون جنيه استرليني لكل نزال، بإجمالي 400 مليون جنيه استرليني (نحو ملياري ريال سعودي).وسيتم تأكيد حلبتي النزالين خلال الشهر المقبل، مع مؤشرات وتوقعات لإقامة النزالين خلال العام الحالي، حيث بذلت كافة الأطراف جهودا حاسمة للوصول إلى هذا الاتفاق وتوقيع العقود، حسبما ذكر مروج نزالات الملاكمة إيدي هيرن.وفاز البريطاني جوشوا على البلغاري كوبرات بوليف في ديسمبر الماضي ليحتفظ بألقابه من الاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية ورابطة الملاكمة العالمية، آملا في نزال قريب مع مواطنه فيوري حامل لقب مجلس الملاكمة العالمي للوزن الثقيل.فاز فيوري سابقًا بأحزمة WBA وIBF وWBO بفوزه على فلاديمير كليتشكو في عام 2015، ولم يقاتل الملاكم البالغ من العمر 32 عامًا منذ أكثر من عام منذ فوزه بالضربة القاضية على الأمريكي ديونتاي وايلدر.