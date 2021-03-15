اجتاز نجم كرة السلة الأمريكي، كارميلو أنتوني، لاعب بورتلاند تريل بليزرز الحالي، الأسطورة حكيم عليوان في قائمة الهدافين التاريخيين في الدوري الامريكي للمحترفين NBA ليصبح في المركز 11 في القائمة.

أنتوني وليبرون جيمس هما اللاعبان النشطان الوحيدان في قائمة أفضل 25 لاعبًا في قائمة التاريخية.منذ عامين، تم التنازل عن كارميلو أنتوني من قبل شيكاغو بولز بعد صفقة مقايضة في منتصف الموسم، وبدا أنه في طريقه للخروج من الدوري. لكن أنتوني حقق رقمه التاريخي في أحد أفضل عروضه هذا الموسم، حيث أحرز 26 نقطة في لقاء فاز به بورتلاند تريل بليزرز 125-121 على مينيسوتا تمبروولفز.بعد المباراة، أوضح أنتوني ما يعنيه هذا الإنجاز بالنسبة له، معربًا عن امتنانه لأنه لا يزال لاعبا في الدوري. «ما زلت هنا، ما زلت ألعب، ما زلت مستمتعًا باللعبة، ما زلت سعيدًا. هذا كل ما يهم. كلنا نعرف ما فعله حكيم بالنسبة للعبة، فإن العلامة التي تركها في هذه اللعبة ستكون غير مسبوقة. أنا قادر على الاستمرار في اللعب».أنتوني الآن لديه 26953 نقطة في مسيرته، وهو في المرتبة الثانية بعد ليبرون جيمس بين اللاعبين النشطين. في الواقع، هذان اللاعبان هما اللاعبان الوحيدان الحاليان في قائمة أفضل 25 لاعبًا في قائمة الهدافين التاريخيين على الإطلاق.ويأمل أنتوني أن يقتحم المراكز العشرة الأولى، وهو ما يجب أن يفعله قريبًا حيث يحتل إلفين هايز حاليًا المركز العاشر، لكنه يتقدم بـ 360 نقطة فقط على أنتوني.وقياسا بمعدله الحالي، قد يستغرق أنتوني حوالى 26 مباراة للوصول إلى هذا الرقم. مع بقاء 35 مباراة على جدول بورتلاند، هناك وقت كاف لأنتوني للوصول إلى هذا الرقم قبل نهاية الموسم.