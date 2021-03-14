تألق يانيس أنتيتوكومبو وسجل ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دبل" للمباراة الثانية على التوالي، ليقود ميلووكي باكس للفوز بصعوبة 125-119 على واشنطن ويزاردز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل أنتيتوكومبو 33 نقطة، واستحوذ على 11 كرة مرتدة، كما مرر 11 كرة حاسمة.

وخاض ويزاردز المباراة دون برادلي بيل، الذي شارك في مباراة كل النجوم ويتصدر قائمة مسجلي النقاط في الفريق، بسبب إصابة في الركبة، لكن زميله راسل وستبروك قدم عرضاً قوياً.

وحقق وستبروك ثلاثة أرقام مزدوجة أيضاً، وسجل 42 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة، كما مرر 12 كرة حاسمة، وكان وراء تفوق فريقه بفارق 12 نقطة في الشوط الأول وقبل أن ينتفض ميلووكي.

وقلص باكس الفارق إلى نقطة واحدة قبل الاستراحة، قبل أن يفرض تفوقه بعد ذلك في النصف الثاني ويحقق انتصاره الثالث على التوالي، وسيلعب الفريقان مجدداً غدا (الاثنين).