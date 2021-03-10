توقعت مالكة ورئيسة فريق لوس أنجلوس ليكرز، جيني بوس، أن يلعب ليبرون جيمس الملقب بـ«الملك» لمدة 10 سنوات أخرى. وقارنت جيني بوس بين طريقة لعب الأسطورة كريم عبد الجبار حتى بلغ 42 عامًا، وطريقة لعب ليبرون الذي يمكن أن يلعب حتى يبلغ 46 عامًا.

وقالت: «نريده أن يبقى بالقرب من الفريق طالما أنه يريد البقاء. قال ليبرون شيئًا قبل أيام حول أنه ربما لن يلعب عندما يبلغ من العمر 46. لذلك من اليوم وحتى يصل إلى ذاك السن مسافة عشرة سنوات أخرى، ونحن نحب وجوده».

وأضافت: «بوجود لاعب مثل جيمس، يجب عليك استغلال الفرصة للفوز».

ويعد ليبرون رابع أكبر لاعب في الدوري الأمريكي. على الرغم من كونه يبلغ من العمر 36 عامًا، فقد لعب الملك جيمس ثالث أعلى معدل دقائق في كل مباراة هذا الموسم، ويلعب على مستوى MVP (المرشح لجائزة أفضل لاعب).

انضم ليبرون جيمس إلى فريق ليكرز في صيف 2018. بعد أن قضى عامًا رهيباً في لوس أنجلوس، تمكن من مساعدة ليكرز في الفوز ببطولة الدوري الامريكي للمحترفين الـ17 في تاريخ الفريق.

ويصبح أي فريق يلعب له ليبرون جيمس تلقائيًا أحد المرشحين للفوز باللقب.

وعن ذلك قالت رئيسة الفريق جيني بوس: «الطريقة التي يلعب بها ليبرون جيمس لا تظهر أنه يبلغ من العمر 36 عامًا. ولكن عندما يكون لديك لاعب مثل ليبرون جيمس في فريقك، فعليك أن تفعل ذلك. أن تفوز، يجب عليك استغلال الفرصة للفوز، إنه يعرف كرة السلة، إنه قادر على المنافسة. نحن نستمتع كثيرا لكونه في جانبنا».