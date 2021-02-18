لم يدر بخلد لاعب جودو في تركمانستان أن إصراره على خوض المواجهة النهائية في إحدى البطولات سيكلفه حياته ضرباً، ولكن هذه المرة ليس داخل الحلبة.

إصرار اللاعب سليمان تورسونباييف (14 عاما) على خوض النزال الأخير في البطولة.. وفي حياته أيضا.. جاء بعد ضغوطات من قبل أشخاص مجهولين لإجباره على الانسحاب من المواجهة من أمام منافسه المنتسب إلى معهد وزارة الداخلية في البلاد، وهو ما دفع تورسونباييف إلى أن يرفض الخضوع، مؤكدا عزمه على إثبات جدارته بالفوز بالبطولة التي جرت في أوائل فبراير الجاري، وهو ما تحقق فعلاً.. ولكن لم تنته فصول القصة عند التتويج.

وفي التفاصيل التي أوردها موقع «RT»، فإنه وبحسب وكالة «نوفوستي» نقلا عن صحيفة «Turkmen.news»، فقد عُثر على اللاعب تورسونباييف جثة هامدة وقد فارق الحياة في أحد الشوارع وفق لرواية بعض المارة، إذ أشارت الصحيفة إلى أن مجهولين أوسعوه ضربا مع مدربه الذي تُرك في موقع الاعتداء، واصطحبوا اللاعب معهم إلى مكان غير معلوم.. قبل أن يُعثر عليه متوفى.