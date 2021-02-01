أقام المحامي كاتب الشمري، مالك متحف ومعرض إسطبل النشاما، أمسية تحت مسمى (ملتقى النشاما). وضم الملتقى العديد من الشخصيات؛ ومنهم شيوخ قبائل ومسؤولون وأدباء وشعراء فضلاً عن المهتمين بالفروسية.الأمسية جمعت بين الأصالة وحب الوطن، إذ تغنى الشعراء بالوطن وقيادته والفروسية وتحدث الحضور عن أهمية الفروسية في تاريخ العرب عامة وفي تاريخ الجزيرة العربيه خاصة، وقدموا شكرهم للمحامي كاتب الشمري على اهتمامه بهذا الموروث الأصيل.