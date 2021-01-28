نحتاج لأداء التمارين بأفضل طريقة إلى 3 أشياء لنقدم الأداء الأمثل، وهي: قائمة أغانٍ تحفيزية، وجهاز للاستماع للموسيقى بسلاسة، وجهاز آخر يمكن ارتداؤه لتتبع المجهود. وصحيح أن قوائم الموسيقى الخاصة بالرياضة تختلف حسب الشخص، إلا أن HONOR لديها أحدث الأجهزة الذكية القابلة للارتداء التي من شأنها أن ترفع مستوى أداء تمريناتنا اليومية على اختلافها. وثَبُتَ أن الأجهزة القابلة للارتداء تساعد في التحفيز والالتزام عند السعي لتحقيق أهداف اللياقة البدنية. ويوفر امتلاك تقنية قابلة للارتداء إمكانية التخصيص ومراجعة مستوى أداء التدريبات بالتفصيل.

احصلوا على الحافز المناسب مع قائمة الأغاني المثالية باستخدام سماعات HONOR CHOICE True Wireless Earbuds اللاسلكية

توفر السماعات اللاسلكية الراحة القصوى للتفوق بأداء التمارين الرياضية، وسيتمكن عشاق اللياقة البدنية بفضل المزامنة البسيطة عبر البلوتوث من المباشرة بأداء التمارين بسرعة دون القلق بشأن الخطوات المعقدة. وتوفر سماعات HONOR CHOICE True Wireless Earbuds اللاسلكية اتصالاً أسرع وأكثر استقراراً لتجربة استماع أفضل. افتحوا علبة الشحن وستتصل السماعات على الفور بهاتفكم الذكي دون أي عوائق. ويمكن لتقنية المزامنة المدعّمة بتقنية Bluetooth 5.0 أن تقلل زمن الوصول إلى 130 مللي ثانية. وصممت سماعات HONOR CHOICE True Wireless Earbuds اللاسلكية بهيكل مريح لتلائم شكل الأذن بانسيابية وثبات، وهي حاصلة على تصنيف IP54 فلا يمكن للعرق أو رشات الماء البسيطة من أن تشوش على أغانيكم المفضلة. لذلك، سواء كنتم تتدربون في جلسة HIIT أو تمارسون الجري أو المشي، سوف تستمتعون بصوت غامر ومتزامن.

تتبعوا كل تمرين مع ساعة HONOR Watch ES

تعد القدرة على تتبع أداء التدريبات طريقة رائعة للالتزام بأهداف اللياقة البدنية. والجهاز الأكثر تفضيلاً لهذه المهمة هو الساعة القابلة للارتداء والمزودة بميزات ذكية لتتبع معدل ضربات القلب وجودة النوم وأداء التمرينات. وتكتشف ساعة HONOR Watch ES التي تم إصدارها حديثاً ما إذا كنتم تركضون أو تمشون أو تجدفون أو تستخدمون جهاز الإليبتيكال تلقائياً. لذلك ستسجل هذه الساعة جهودكم بأدق تفاصيها!

تأتي ساعة HONOR Watch ES مزودة بـ 10 أوضاع تمرين احترافية، بما في ذلك: المشي والجري وركوب الدراجات والسباحة، وتوفر إمكانية التتبع الدقيق لنشاطات اللياقة البدنية مع التوجيه الشخصي. ويمكن للمستخدمين أيضاً العثور على تدريباتهم المفضلة من أحد أوضاع التمرين الـ85 المخصصة لمساعدة المستخدمين على البقاء نشطين. وتأتي الساعة أيضاً مزودة بـ12 دورة تدريبية عبر الرسوم المتحركة القياسية لحركة الجسم، بما في ذلك التمارين المكتبية السريعة وتمارين البطن. وتستطيع الساعة الذكية مراقبة فعالية نظام التدريبات، وتوفر إرشادات وتوصيات مخصصة بناءً على المؤشرات الظاهرة في الوقت الفعلي بما في ذلك معدل ضربات القلب والسعرات الحرارية المحروقة.

لمزيد من المعلومات حول تقنيات HONOR القابلة للارتداء التي ستحفزكم على أداء التمارين الرياضية بشكل مثالي، يرجى زيارة:

https://m.hihonor.com/sa-ar/