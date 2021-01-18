توج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بطل نادي الاتحاد السعودي مساعد الدوسري، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني في نسخته الثانية. وشهد الدوري تنافس 16 فريقًا في البداية ولكن لاعباً واحدًا فقط توج بالفوز وأثبت نفسه كأقوى لاعب في المملكة.

وتمكن مساعد الدوسري لاعب نادي الاتحاد من الحفاظ على منصبه بطلاً للعبة فيفا السعودي بعد فوزه على خصمه ياسر العتيبي، خلال المباراة الأخيرة الليلة الماضية بنتيجة 7-1 لنادي الاتحاد.

ضم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، الذي نظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، لمدة أسبوعين أفضل لاعبي السعودية ضد بعضهم البعض في منافسة ساخنة على أغلى الكؤوس. وتتنافس الأندية الـ 16 من الدوري السعودي للمحترفين على المركز الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني بحماس وشغف يقارَن بكل المنافسات.

وقبل أن تقام المباراة النهائية، أقيمت مباراتان مثيرتان في نصف النهائي، بما في ذلك مباراة تحديد المركز الثالث. أعلن لاعب نادي الرائد ماجد الرشيد الفائز بالمركز الثالث، بعد أن لعب ضد لاعب نادي أبها زياد بن سميح في مباراة متقاربة كانت النتيجة 6-5 للرائد.

وأشاد الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، بفخره بالبطولة بقوله «لقد أظهر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني مدى الإحتراف التي وصلت إليه منافسات FIFA في المملكة. وفي كل عام يظهر نجوم جدد يتنافسون في أعلى المستويات ويثبتون أنفسهم.» وأضاف: «هدفنا هو دعم هؤلاء النجوم وهم يواصلون الصعود وقيادة الرياضات الإلكترونية السعودية إلى الأمام».

يذكر أن نظام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني يندرج تحت مظلة Saudi eLeagues، التي أنشأها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية في أكتوبر من عام 2020 لتنمية صناعة الرياضات الإلكترونية السعودية، والارتقاء بها إلى آفاق جديدة وإنشاء نظام بيئي يمكنه إنشاء نجوم مشهود لهم دوليًا يمكنهم التنافس على أعلى مستوى.

ويعد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان جزءًا من إستراتيجية دعم الأندية التابعة لوزارة الرياضة، إذ تكسب الأندية الرياضية المشاركة نقاطًا للمشاركة والتسجيل في بطولات الرياضات الإلكترونية الرسمية. تمثل هذه النقاط في تمويل الدعم الشامل في نهاية كل عام، وزاد التمويل من إثارة الأندية في الرياضات الإلكترونية ويؤكد المستقبل المشرق للرياضات الإلكترونية.