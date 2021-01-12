تنطلق مساء غدٍ الأربعاء بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، التي تستضيفها مصر من 13 وحتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخباً.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد قررت إقامة البطولة دون حضور جماهيري واكتفت أيضاً بحضور اللجنة الإعلامية المكلفة بتغطية البطولة، وتأتي تلك القرارات تفادياً لتفشي فايروس كورونا.

ومرّ قرار عدم حضور الجماهير للبطولة بمنعطفات عدة، إذ أعلنت اللجنة المنظمة في البداية حضور 30%؜ من سعة الصالات المغطاة التي ستستضيف البطولة، ومن ثم أعلنت تخفيض العدد إلى 20%؜ من سعة الصالات، قبل أن تتراجع اللجنة المنظمة وتقرر عدم حضور الجماهير بشكل نهائي.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 8 مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: ألمانيا، المجر، أوروجواي، الرأس الأخضر.

المجموعة الثانية: إسبانيا، تونس، البرازيل، بولندا.

المجموعة الثالثة: كرواتيا، قطر، اليابان، أنجولا.

المجموعة الرابعة: الدنمارك، الأرجنتين، البحرين، الكونغو الديمقراطية.

المجموعة الخامسة: النرويج، النمسا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية.

المجموعة السادسة: البرتغال، الجزائر، آيسلندا، المغرب.

المجموعة السابعة: السويد، مصر، التشيك، تشيلي.

المجموعة الثامنة: سلوفينيا، بيلاروسيا، كوريا الجنوبية، روسيا.