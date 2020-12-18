شددت لاعبة الإسكواش الجوهرة السديري على تمكين ممارسة الرياضة الجماعية والفردية للفتيات، وتضمين الرياضة بشكل فعال في المدارس.وقالت الجوهرة السديري لـ«عكاظ»: «كانت توجد لدينا صعوبات، ومنها نقص الكادر التدريبي، لاسيما أننا ندرب أنفسنا ذاتياً، وأكبر صعوبة تواجهنا تكمن في شبه انعدام وجود أماكن ومرافق رياضية نمارس بها رياضاتنا، وتتوافر بها الرياضات الجامعية والفردية المختلفة، مثل كرة السلة والطائرة والريشة والإسكواش وغيرها».وأضافت أنها بدأت بممارسة رياضة الإسكواش عند بداية دخولها للجامعة، فلدى نادي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الرياضي العديد من الرياضات الجماعية والفردية. وفيما يلي نص الحوار:• حدثينا عن بداية ممارستك لرياضة الإسكواش دون سواها من الرياضات الأخرى ذات الصيت والشهرة؟•• بدأت بممارستها عند بداية دخولي للجامعة، فلدى نادي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الرياضي العديد من الرياضات الجماعية والفردية.• هل واجهتك مصاعب في البدايات، وكيف استطعتِ تجاوزها؟•• كانت توجد صعوبات، وينقصنا وجود كادر تدريبي، لاسيما أننا ندرب أنفسنا ذاتياً، وأكبر صعوبة تواجهنا تكمن في شبه انعدام وجود أماكن ومرافق رياضية نمارس بها رياضاتنا، وتتوافر بها الرياضات الجامعية والفردية المختلفة، مثل كرة السلة والطائرة والريشة والإسكواش وغيرها.• ماهي الإنجازات التي حققتِها منذ دخولك رياضة الإسكواش؟•• سعيدة بانضمامي لفريق الجامعة، وسعيدة بإلقاء الضوء على ممارسات الإسكواش والرياضة بشكل عام، والإنجاز الحقيقي سيكون عند تمكين جميع الفتيات من ممارسة الرياضة، بدءاً من سن دخول المدرسة، وسطوع أسماء سعودية عند البطولات المحلية والعالمية، وحدوث ذلك مشروط بوجود المرافق المختلفة وبوجود الرياضات المختلفة ابتداء من سن دخول المدرسة كما أسلفت، كما سيسعدني استمرارية ممارسة الفتيات للرياضة طوال حياتهن، فالرياضة أسلوب حياة ولا تنتهي عند الملعب، وأرغب بإيصال ذلك الشعور لجميع المهتمين والراغبين.• ماهي طموحاتك المستقبلية التي تسعين لتحقيقها؟•• كما أسلفت سابقاً، أكثر ما يعنيني هو تمكين ممارسة الرياضة الجماعية والفردية للفتيات على وجه الخصوص، ولا يقف عائق نحو ممارستها، وأرغب بتضمينها بشكل جذري وفعال في المدارس، وسهولة الوصول إلى المرافق المختلفة.• ماهي عوامل النجاح التي يحتاجها من يقرر في دخول رياضة الإسكواش؟•• أي شخص يملك الرغبة يستطيع ممارسة الإسكواش بشكل جيد ومحترف، والرغبة وتخصيص الوقت والمداومة كفيلة بنجاح الشخص الممارس، وأعتقد هناك جوانب مختلفة من حياته لا تقتصر على الرياضة.• كيف تشاهدين مستقبل هذه الرياضة بالمملكة؟•• هناك جهود في تمكين ممارسات الرياضة، إلا أن الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهود، خصوصاً في ما يتعلق بالمدارس والمرافق وتبني الكوادر القادرة على بناء كوادر محلية قوية ذات أساس قوي وممنهج.• ما علاقة رياضة الإسكواش بحرق الدهون؟•• الإسكواش كأي رياضة قادرة على حرق الدهون، ولكنها بشكل خاص تفعل ذلك بشكل كبير، حيث إن ممارسها يحرق دهوناً أكثر من الركض.• بحكم العادات والتقاليد المتعارف عليها في مجتمعنا، هل وجدتِ انتقادات بعد اختيارك الدخول الفعلي في هذه الرياضة؟•• في حقيقة الأمر الجميع كان داعماً كبيراً، بدءاً من اتحاد الرياضة السعودي للإسكواش، وكذلك عائلتي.• هل هناك مدربات وملاعب متوافرة لكن للتدريب وممارسة اللعبة؟•• حالياً توجد، ولكنها ليست كثيرة، ونأمل من تحقيق ذلك بالمستقبل.• كلمة تودين توجهيها للمسؤولين عن الحركة الرياضية النسائية؟•• أشكر الاتحاد السعودي للإسكواش، والنادي الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وأتمنى أن أتمكن بالمثل من إسداء الخدمات والجهود الرياضية، حتى تتمكن جميع الراغبات لممارسة الرياضة من ذلك.