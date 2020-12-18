أكدت أخصائية العلاج الطبيعي في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز عبير العسكر لـ«عكاظ»، أن فصل الشتاء لا يعد فصلاً مناسباً لأداء التمارين الرياضية، كونه يفرض ظروفاً قاسية على الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بشكل منتظم، والبعض الآخر يسقط في فخ اكتساب الوزن بسبب قلة الحركة والبقاء داخل المنزل للدفء ولفترات طويلة.وأضافت أن ممارسة التمارين في فصل الشتاء يعد من أفضل الطرق الطبيعية لتعزيز صحة الإنسان بطرق عديدة، ومنها أنها تعمل على تقوية نظام المناعة، وتحسين المزاج والشعور بالسعادة، ومنع اكتساب الوزن في الشتاء، مشيرةً إلى أن ممارسة التمارين في فصل الشتاء تكون أكثر كفاءة، لأنها تؤدي الى تحسين القدرة على التحمل، وتقليل التعرق، فالقلب يعمل بجهد أقل، وبالتالي إنفاق الطاقة يكون بشكل أقل.وذكرت أن الأنشطة الرياضية في الشتاء تشمل المشي والجري خارجاً في فصل الشتاء، وتمرين دوران الذراعين، والقيام بتمارين المقاومة، وممارسة اليوغا.ونصحت بتغيير بعض من الممارسات اليومية، مثلاً صعود الدرج بدلاً من استخدام السلم الكهربائي، أو محاولة الوقوف من الكرسي بدون استخدام الذراعين، شد الأرداف، والبطن أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة، وتعد هذه الممارسات اليومية البسيطة من أفضل التمارين الرياضية لفصل الشتاء.وقدمت العسكر نصائح في التمارين الرياضية في فصل الشتاء، ومنها القيام بالإحماء قبل ممارسة التمارين الرياضية، لتجنب خطر الإصابة بتمزق العضلات، أو أذيتها، والمداومة على شرب السوائل قبل التمارين وخلالها وبعد الانتهاء من ممارستها، وعدم المبالغة بارتداء العديد من طبقات الملابس عند ممارسة الرياضة في الشتاء، الملابس الدافئة سوف تتحول إلى رطبة وباردة، والتنفس السليم من خلال الأنف لتوفير التدفئة للهواء قبل دخوله إلى الجهاز التنفسي والرئتين، وتناول الكربوهيدرات التي ستشكل مصدراً للطاقة خلال التمارين الرياضية، وعدم تناول كمية كبيرة من الطعام بهدف تدفئة الجسم، وعدم الخروج لممارسة التمارين الرياضية في الخارج في أيام الرياح الشديدة.