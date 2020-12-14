شارك السائق الروسي دِنيس كروتوف في رالي حائل تويوتا 2020 على متن واحدة من أغلى السيارات ثمناً (يتجاوز ثمنها ثمانمائة الف دولار أي ما يعادل 3 مليون ريال تقريباً)، وهي سيارة ميني «MINI»، أول ٤ رايسينغ رباعية الدفع تشارك للمرة الأولى في حائل، ونال بها المركز الخامس مع نهاية الجولة الرابعة من باها حائل، التي شهدت مشاركة مركبات معدلة تتجاوز كلفتها عشرات الملايين، خصوصاً وأن كثيرا منها صممت وفق مواصفات دقيقة ومختلفة داخل مصانع المركبات خصيصاً للمشاركة في السباقات العالمية، ويتوجب تحضير السيارات المشاركة في الرالي جيداً بما يتناسب وطبيعة الرالي، إلا أن هناك شروطاً عامة لجميع الراليات، وعند تحضير السيارة للراليات يتم التشديد على الأنظمة التي تخضع لها السيارة، ووسائل السلامة وتجهيزات مقصورة الركاب، ومن أهم الأنظمة التي لا يمكن لأي فريق إغفالها عند تجهيز السيارة مثل القفص المعدني المقوى والمثبت في مقصورة الركاب، والعامل على منع انطباق السقف في حال انقلاب السيارة، وأيضاً مطفأة الحريق إضافة لتجهيزات عديدة أخرى مثل أحزمة السلامة مثلاً والتمديدات الكهربائية وتمديدات الوقود والخزان وغيرها من الأمور.

يشار إلى أنه في كل رالي هناك فريق تقني فني مختص من منظمي الرالي يعمل على فحص كل سيارة بدقة، قبل السماح لها بالمشاركة في الرالي، ويتم تحضير سيارات الرالي ليتمكن الفريق من العمل براحة تامة، حتى عندما يكون في حالة إجهاد، لذلك فمقصورة القيادة خالية من التجهيزات التي لا يحتاجها الفريق أو التي تشكل عائقاً له في عمله، فيتم الاستغناء أحياناً عن عدادات عديدة تعتبر مهمة في السيارات العادية، مثل عداد سرعة السيارة ويستعاض عنها بلوحة إلكترونية مبسطة.

وتعتبر رياضة السيارات من أكثر الرياضات كلفة مادية، وتتراوح أسعار لوازم الراليات بين المتوسطة والمرتفعة جدا، فمتوسط سعر السيارة المخصصة للمشاركة بالراليات قد يبدأ من 250 ألف ريال، وقد يصل لأكثر من مليون ريال، أما سعر الإطارات فيصل لـ10 آلاف ريال أو 15 ألفا بحسب النوعية، أما اللباس الذي يرتديه السائق أي بدلة التسابق سعرها حوالى 1500 ريال وذلك حسب نوعيتها، وسعر الكرسي الذي يجلس عليه السائق يبدأ من 1500 ريال ومنها ما يصل سعره لـ 5 آلاف ريال، أما القفص الحديدي للحماية فسعره 3 آلاف ريال، ويصل سعر مقود السيارة بين 800 ريال إلى ألف ريال، في حين الخوذة التي يرتديها السائق سعرها بين 250 ريالا إلى 500 ريال، ويتراوح سعر مسدس الإطارات الذي يتم تغيير الإطارات من 4 آلاف إلى 8 آلاف ريال.