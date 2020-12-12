توج الحصان الأشقر ذو الخمس سنوات «مايبول» لأبناء فيحان بن فيصل المنديل في الشوط الخامس ضمن أمسية الجولة 35 من الموسم الحالي لنادي سباقات الخيل بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، ليتوج بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية تحت إشراف مدربه سلمان المنديل، وبقيادة الخيال البنمي «اليكسس مورينو» الذي وازن بشكل جيد قدرات «مايبول» وفق سرعة السباق العالية جدا، والتي بدأت من قبل المرشح «كريسبن» و«كول سفير» حتى دفع به في اللحظة المناسبة في آخر 300 متر من مسافة 1400 متر ليقطعها في «دقيقة و25 ثانية و73 جزءًا من الثانية»، رافقه في ذلك التخطيط صاحب المركز الثاني «باور لينك» لاسطبل البيرق بمستوى متطور عن سباقيه الماضيين، فيما حل ثالثا «تيم ذا ويند» لرفاعي الغريبان.وفي ذات الجولة كشفت الفرس المحلية الواعدة ذات السنتين «شالعة» لحمد بن عبدالله بن حزام عن أولى طموحاتها بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية أيضا في الشوط السادس، تحت إشراف المدرب ناصر بن حزام وبقيادة الخيال السعودي عبدالله الراشد، بعطاء صارم للغاية اتسم بدخول عنيف قلبت بموجبه مجريات السباق لصالحها في آخر 200 من مسافة السباق والبالغة 1600 والتي قطعتها في «دقيقة و40 ثانية و44 جزءًا من الثانية»، فيما حلت في المركز الثاني «ثابة» للأمير فيصل بن خالد، وثالثا «سجود» لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وبعد نهاية السباقين سلم الجائزتين للفائزين سعادة أمين عام هيئة الفروسية الأستاذ عادل بن عبدالله المزروع.