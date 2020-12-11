أوضحت مدربة كرة القدم والحكمة السابقة فيّ الشريف، أن سر حبها لكرة القدم قصة عشق منذ الطفولة، وقرار التحكيم كان في بداياتها بالمجال الرياضي في كرة القدم، «وكانت تلك الفترة فترة البحث عن الشغف واكتشاف ما أحب، وكان التحكيم أول شيء أجربه في المجال الرياضي».وقالت في حوار لـ«عكاظ»: «بدايتي في التحكيم لم تكن سهلة، وفي البداية لا نملك أي إمكانات أو أي دورات تؤهلنا على تدريبنا للتحكيم، ولكن بعد فترة ازدهر مجال التحكيم وكان الدعم هائلا من الاتحاد السعودي لكرة القدم». وفي ما يلي نص الحوار:• ما سر حبك للعبة كرة القدم؟•• حبي لكرة القدم قصة عشق منذ الطفولة، ولا أتذكر أنني كُنت أستمتع بغيرها، وأرى أنني أكتمل بها، وسر حبي لم أكتشفه بعد.• لماذا اتجهتِ للتحكيم؟•• قرار التحكيم كان في بداياتي في المجال الرياضي في كرة القدم، وكانت تلك الفترة فترة البحث عن الشغف واكتشاف ما أحب، وكان التحكيم أول شيء أجربه في المجال الرياضي.• كيف كانت بدايتك في التحكيم؟•• بالطبع لم تكن سهلة، وفي البداية لا نملك أي إمكانات أو أي دورات تؤهلنا على تدريبنا للتحكيم، ولكن بعد فترة ازدهر مجال التحكيم وكان الدعم هائلا من الاتحاد السعودي لكرة القدم.• كم بطولة شاركتِ في تحكيمها داخلية وخارجية؟•• شاركت في تحكيم مباريات عدة ودية في جدة، وخارجياً لم تأتِ الفرصة.• ما أبرز المواقف التي مررتِ بها ولا تزال عالقة في ذاكرتك؟•• أبرز المواقف التي مررت بها ولن أنساها هو قراري في التخلي عن التحكيم والاتجاه لطريق آخر.• ما هو طموحك؟•• أن أمارس رسالتي في الرياضة وأن أطور الرياضة النسائية ونصل للعالمية.• كيف تتعاملين مع النقد؟•• أنا أحب النقد وأستمع إليه، وأحب أن أرى نفسي في عيون الآخرين.• ما رأيك بالحكم النسائي السعودي؟ وماذا يحتاج؟•• الحكم النسائي مذهل وسيتطور ويصل إلى العالمية.. كل المجهودات التي تقدم له تفوق الوصف.• هل التحقتِ بدورات تحكيمية كافية داخلية وخارجية؟•• نعم التحقت بدورات تحكيمية صالات وعشبية، وكانت على مراحل وأنا تركت التحكيم في المرحلة الأولى من البدء في التركيز على التحكيم.• لماذا تركتِ التحكيم؟•• تركت التحكيم لأنني لم أرَ نفسي به، وأحب التدريب واللعب أكثر من التحكيم.• ماذا عن تنظيم بطولة التجديف؟•• بطولة التجديف كانت بطولة رائعة، والأكثر من رائع كان هنالك عنصر نسائي مشارك في هذه البطولة، التي تتميز بالروح الرياضية.• ما هي الرياضات الأخرى التي تمارسينها؟•• السباحة أعشقها جداً وأحب ممارستها لساعات عدة دون توقف، وأتعلم مهارات جديدة بالسباحة.• كيف رأيتِ مستوى الفرق في أول بطولة نسائية رسمية؟•• أعتقد أن كل الفرق بذلت مجهوداً عالياً جداً للتجهيز لهذا الدوري.• كيف رأيتِ مستوى الفرق من دون جمهور رياضي؟•• ربما كنا جميعاً نتمنى أن نكون في هذا الحدث لدعم بعضنا.• من فريقك المفضل من الفرق النسائية؟•• أشجع كل الفرق، ولستُ متحيزة لفريق معين.• من تشجعين ومن لاعبك المفضل؟•• أشجع الهلال ولاعبي المفضل اعتزل منذ فترة وهو ياسر القحطاني.• حدثينا عن التدريب وكيف توجهتِ له؟•• التدريب هو تخصصي بالجامعة بكالوريوس تربية بدنية في جامعة جدة، وتأسست من الصفر بالتدريب وتوجهت له حين تركت التحكيم.• من دعمكِ في مشواركِ الرياضي؟•• الدعم كان من جميع الاتحادات لنا من دون استثناء في المجال الرياضي الدعم كان لا يتوقف وما زال مستمرا.• ماذا ينقص كرة القدم النسائية؟•• ربما لا ينقصنا الكثير نحن في البداية وسنصل لما نريد حتماً.• كلمة أخيرة لمن توجهينها؟•• أوجه كلمتي لكل لاعبة ومدربة وإدارية وحكمة، ونحن هُنا رسالتنا واحدة في استكمال مسيرتنا الرياضية لنصل بها إلى القمة، ويجب أن نراعي أخطاء بعضنا ونسعى لتطوير ومساعدة بعضنا، وكُلنا نعمل لدعم كرة القدم النسائية السعودية.