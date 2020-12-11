أكدت لاعبة الغولف ياسمين نصيف لـ«عكاظ»، أنها فخورة بالمشاركة في البطولة الدولية للغولف في المملكة، معتبرةً أن البطولة محفّزة للنساء. وأضافت: «بدأت لعب الغولف منذ عمر السابعة، ووجدت الدعم الكامل من عائلتي، التي حفزتني بالمشاركة ولعب الغولف».يذكر أن بطولة الغولف التي أقيمت بجدة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ملعب ونادي الغولف، وتعد أول بطولة احترافية نسائية للغولف، وأول حدث رياضي دولي يعود إلى المملكة العربية السعودية بعد جائحة فايروس كورونا.