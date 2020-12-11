رياضة المشي من الرياضات المجتمعية، وذات فوائد عديدة منها تقليل خطر الإصابة بمرض السكري، وتخفيف آلام المفاصل وتعزيز المناعة، وتعزيز صحة العظام، وتخفيف آلام الظهر وتحسين النوم، والمشي مفيد للقلب، وخفض ضغط الدم، وتحسين المزاج وتقليل أعراض الاكتئاب، والحفاظ على لياقة الرياضي البدنية.ورياضة المشي من الرياضات السهلة التي يمكن ممارستها بكل وقت وفي أي مكان مثل الحدائق والأسواق والطرقات العامة، وينصح بالمشي يوميا لمدة ٣٠ دقيقة على الأقل، ولأهمية المشي ينفذ الاتحاد السعودي للرياضة للجميع مبادرات منها «مشينا لقدام» التي أقيمت أخيراً.