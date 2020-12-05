حققت الفرس «فاتله» ذات السنوات الثلاث للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز جائزة نادي سباقات التقديرية، وهي التي حققتها قبل 6 أسابيع أيضاً، وكانت بقيادة الخيال المحترف عبدالله العوفي، وذلك في الشوط الرابع من سباقات يوم الجمعة على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، إذ قطعت الفرس مسافة 1400م بزمن وقدره «دقيقة و25 ثانية و25 جزء من الثانية» وبفارق طول واحد عن الحصان «المقصب» صاحب المركز الثاني، وجاءت «أم الحلق» في المركز الثالث، وتسلم مدرب الفرس عبدالله بن مشرف الجائزة من أمين عام هيئة الفروسية عادل المزروع.كما ظفرت مهرة السنتين «راشقه» (سليبنج انديان) للمالك والمدرب عبدالله سعيد المداح بجائزة مزاد 2019 للأمهار المحلية البالغة نصف مليون ريال في ثاني انتصاراتها على ميدان المؤسس بقيادة الخيال نايف العنزي الذي بدأ التحرك باكراً لبلوغ الصدارة وحينما حاولت المهر المنافسة اللحاق بها وإقصائها عن الصدارة كانت قد انهت السباق بفارق طولين عن أقرب منافساتها «وشاحه»، فيما حلت «سلطانة السدرة» بالمركز الثالث، وقطعت «راشقة» مسافة 1400م بزمن وقدره «دقيقة و27 ثانية و13 جزء من الثانية».وواصل مهر السنتين «هيثرو» (ميدشبمان) لسلطان المطيري حضوره اللافت في الميدان مسجلاً ثالث انتصاراته على التوالي بجائزة النصف مليون ريال المقدمة من النادي للخيل المباعة في مزاد العام الماضي وقاده للفوز الخيال عادل الفريدي، وأنهى السباق بفارق طول تقريباً رغم محاولة «نيوتن» المتأخرة في اللحاق به وكسب الجولة، وقطع «هيثرو» مسافة 1400م بزمن وقدره «دقيقة و26 ثانية و45 جزء من الثانية»، وستكون هذه الأمهار ضمن نخبة أخرى مجتمعة الشهر المقبل في كأس الملك عبدالله بن عبدالعزيز ضمن مهرجان الملوك.