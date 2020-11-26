نیابةً عن خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل، يرعى أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، حفل السباق الواحد والثلاثين للنادي في میدان الملك عبدالعزیز للفروسیة بالجنادریة؛ لتسليم كأس الأمیر محمد بن سعود الكبیر المعروفة بـ«كأس الوفاء» في نسختها السادسة والعشرين، التي أقرها الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- منذ عام 1416هـ على ميدان الملز.

ورفع رئيس مجلس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم الذي تجده الفروسية من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الرعاية الكريمة لهذه البطولة منذ نشأتها تجسد الوفاء الذي تميزت به القيادة. وأعرب عن سعادته بتشريف ومشاركة سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للوسط الفروسي هذه المناسبة الغالية، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين بالسباق.

فيما أكد الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل الأستاذ محمد الجاسر أن النادي، وبتوجيه من سمو رئيس مجلس الإدارة، اتخذ كل الترتيبات اللازمة والإجراءات الاحترازية لإقامة وإنجاح الحفل.

وينطلق سباق «الوفاء» في الشوط العاشر من الحفل على مسافة ألفي متر، والمخصص للإنتاج المحلي لجمیع الدرجات (الفئة الثانية) من عمر أربع سنوات فأكثر، وتبلغ جائزته 500 ألف ریال. وحقق الكأس في العام الماضي الجواد «الجامي» لإسطبل الأمیر فیصل بن خالد بن عبدالعزیز وتدريب عبدالله بن مشرف وبقيادة الخيال «كاريوتاميكس»، في زمن قدره «دقيقتان و5 ثوانٍ و97 جزءاً من الثانية».