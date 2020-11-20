في كل مرة تثبت الفتاة السعودية قدرتها على النجاح في أي مجال تخوضه، بفضل الدعم الكبير الذي تجده من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وفق رؤية 2030 التي تمكن المرأة في الكثير من المجالات، إذ حققت أول مبادرة غولف مجانية في العالم من السعودية نجاحاً غير مسبوق من خلال تسجيل 1000 سيدة لتعلم الغولف خلال 4 أيام فقط، وذلك بعد متابعتهن بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، إذ افتُتح التسجيل في مبادرة «نادي السيدات أولاً» في أول يوم للبطولة وشهدت تسجيل أكثر من 500 سيدة في أول 24 ساعة، ليرتفع العدد تصاعديا ويبلغ الـ1000 مع آخر أيام البطولة. هذا الأمر يعزز أهمية ونجاح المرحلة الأولى من «نادي السيدات أولاً» الذي سيقدم دروساً مجانية لـ1000 سيدة غولف في جميع أنحاء المملكة، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 للرياضة في المملكة.تغيير قواعد اللعبةمن جانبه، رحب الرئيس التنفيذي لغولف السعودية والاتحاد السعودي للغولف ماجد السرور بالنتائج الرائعة للمبادرات ووصفها بالمذهلة، وقال في هذا الشأن: «ذهلنا من ردة الفعل الرائعة لافتتاح التسجيل في مبادرة «نادي السيدات أولاً». وجود 1000 سيدة تمارس الغولف في المملكة أمر رائع وسيغير مشهد اللعبة في وطننا».وأضاف: «صممت هذه الأحداث مثل بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للغولف لتلهم السعوديين ولتنمية رياضة الغولف في المملكة وفي العالم. أن تعزم 1000 سيدة على تعلم الغولف في أسبوع انطلاق البطولة يعتبر نجاحا غير متوقع وحدثا لن ينساه التاريخ. هذه مجرد انطلاقة غولف السيدات في المملكة».إقبال كبيرونافست لاعبة الغولف العربية مها حديوي في بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة وهو أول حدث رياضي دولي للنساء المحترفات يقام في السعودية، وكان عدد المتنافسات في البطولة 108 لاعبات محترفات، وتم بث البطولة على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون السعودي خلال نهاية الأسبوع.وكشفت المغربية التي أثارت إعجاب المتابعين من خلال أدائها أنها «ذهلت بزيادة طلبات الإضافة في الانستغرام من النساء السعوديات الراغبات في ممارسة لعبة الغولف، الذي كان رائعا أنه كان مع إطلاق نادي النساء في نهاية الأسبوع. لذلك أرسلت لهم الرابط وقاموا بالتسجيل، وهو أمر رائع للغاية! وأتشوق لمتابعة أدائهم في المستقبل القريب. ويوضح هذا الاهتمام مدى تأثير الحدث على المتفرجين ومدى أهمية «نادي النساء أولاً». لم أتخيل في أول زيارة لي قبل عامين أن هذا التحول ممكن في هذه الفترة القصيرة».استمرار تجربة الغولفالهدف من هذه المبادرات والأحداث هو تطوير اللعبة وجذب المزيد من الممارسين إلى لعبة الغولف والاستمتاع بها. اشتراك 1000 لاعبة في نادي السيدات أولاً إنجاز مذهل لغولف السيدات والمملكة. وقالت الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية للسيدات ألكسندرا أرماس: «أنا سعيدة بتأثير البطولة الأولى الإيجابي في المملكة أتمنى أن تكون بطولة غولف السعودية للسيدات قد ألهمت السيدات والفتيات كي يمارسن لعبة الغولف. أتمنى أن تستمر هذه المبادرة الرائعة.وأضافت: «بمجرد أن بدأت المحادثات مع غولف السعودية بخصوص استضافة الجولة في المملكة كنت حريصة جدا على فهم رؤيتهم للعبة في المملكة وخطتهم لتطوير رياضة الغولف، وهذه خطوة طموحة لكيفية تطوير اللعبة للرجال والنساء والعائلات، وأردنا أن نكون جزءاً من تلك الخطوة». وأضافت: «انطلقت المبادرة قبل أقل من أسبوع وها نحن نشهد النتائج. «نادي السيدات أولاً» فكرة رائعة ومع انضمام 1000 عضوة في أول 4 أيام ظهر لنا أن ما يحدث في ملعب الغولف هنا يترجم بالفعل إلى النساء والفتيات في نوادي الغولف، وهذا أمر مذهل».