يشارك فريقا الرياض وجدة في الجولة العالمية 3×3، التي تقام في الدوحة يومي 20 و21 نوفمبر. وسيواجه «الرياض» بالمرحلة الاولى «بايفيلد» (ألمانيا) و«كامكورا» (اليابان)، بينما يواجه «جدة»؛ «ريجا» (لاتفيا) و«يايوجي» (اليابان)
وتستضيف السعودية نهائيات الجولة العالمية 3×3 للعام في مدينة جدة 18 و19 ديسمبر القادم، بمشاركة أفضل 12 فريقا بالعالم تحقيقاً للنقاط خلال الجولات الماضية.
وتضم البعثة اللاعبين:
جابر الكعبي
تركي المهنا
مصعب قاضي
هاني المحمد
نيمنيا دراسكوفيتش
سيمون ردوش
كيفن كور
نيبوشا كيليان
والمدرب أليش كونس، إضافة إلى مدير الفريق الدكتور إبراهيم الشيخي.