يشارك فريقا الرياض وجدة في الجولة العالمية 3×3، التي تقام في الدوحة يومي 20 و21 نوفمبر. وسيواجه «الرياض» بالمرحلة الاولى «بايفيلد» (ألمانيا) و«كامكورا» (اليابان)، بينما يواجه «جدة»؛ «ريجا» (لاتفيا) و«يايوجي» (اليابان)

وتستضيف السعودية نهائيات الجولة العالمية 3×3 للعام في مدينة جدة 18 و19 ديسمبر القادم، بمشاركة أفضل 12 فريقا بالعالم تحقيقاً للنقاط خلال الجولات الماضية.

وتضم البعثة اللاعبين:

جابر الكعبي

تركي المهنا

مصعب قاضي

هاني المحمد

نيمنيا دراسكوفيتش

سيمون ردوش

كيفن كور

نيبوشا كيليان

والمدرب أليش كونس، إضافة إلى مدير الفريق الدكتور إبراهيم الشيخي.