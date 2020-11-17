صدر قرار مجلس إدارة هيئة الفروسية بتعيين الأستاذ عادل بن عبدالله المزروع أميناً عاماً لهيئة الفروسية.

ورفع الأستاذ عادل المزروع خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ولأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس على هذه الثقة الغالية بتعيينه أميناً عاماً للهيئة.

وقال المزروع إنني إذ أعتز بهذه الثقة الكريمة لأدعو الله عز وجل أن يوفقني لأداء واجبي على الوجه الأكمل خدمة لوطني وفقاً لما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة ـ أعزها الله ـ في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، وفي ظل متابعة وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، داعياً الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه الخير وتحقيق التطور المأمول لرياضة الفروسية ورفعتها في جميع المجالات والنشاطات التي تقع تحت مظلة الهيئة والارتقاء بها هدفاً للوصول لأعلى المستويات العالمية.

وقد تقلّد عادل المزروع العديد من المهمات الإدارية السابقة، فعلى صعيد رياضة الفروسية سبق أن صدر أمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ بتعيينه مديراً عاماً لنادي سباقات الخيل على مدى 8 سنوات، ثم كلّفه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ مديراً عاماً للنادي لمدة عامين، وعمل على تطوير البرامج الإدارية والفنية لرياضة الفروسية، وتطوير البرامج الإلكترونية والخدمات الذاتية لبوابة نادي سباقات الخيل، مع تطبيق المنصة الموحدة لكافة منسوبي نادي سباقات الخيل لتفعيل الخدمات الإلكترونية، وعلى تطوير برنامج سباق الخيل وإدراج بعض المعايير العالمية للسباقات المحلية، إضافة الى العديد من المبادرات المجتمعية لنشر ثقافة الخيل.

ويحمل المزروع درجة الماجستير من الولايات المتحدة الأمريكية في تخصص علوم الحاسب الآلي «هندسة نظم»، كما أنه أحد منسوبي الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين وهو من مواليد مدينة جلاجل التي درس بها حتى المرحلة الثانوية قبل أن ينضم لجامعة الملك سعود التي حصل منها على درجة البكالوريوس في تخصص الحاسب الآلي، ليعمل بعد تخرجه في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وبعدها تم ابتعاثه إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليحصل على درجة الماجستير في نظم وهندسة الحاسب الآلي وعاد ليعمل محاضراً في كلية الاتصالات وعضواً في لجنة تطوير المناهج ورئيساً بعد ذلك لقسم الحاسب في كلية المجمعة ووكيلاً للكلية، لينتقل بعدها للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بالديوان الملكي.