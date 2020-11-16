اختتمت بطولة المملكة للمبارزة (الجولة الفضية) تحت 20 عاما، التي أقيمت في الصالة الرياضية بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالدمام، بحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة عامر المبيض، ورئيس الاتحاد السابق سامي البكر. حيث حقق إبراهيم الهديب ذهبية سلاح الشيش، وحل حسن اليوسف ثانيا، ومهدي القروص ثالثا، ومحمد الدخيل في المركز الثالث مكرر.ونال علي البحراني ذهبية سلاح السايبر، وجاء عبدالله المنسف ثانيا، ومحمد العمرو ثالثا، وعبدالرحمن الزهراني في المركز الثالث مكرر.وفي منافسات سلاح الآبيه، حقق حسين الطويل المركز الأول، وحل نواف الخالدي ثانيا، وحسن عابد ثالثا، وعمر العكاس في المركز الثالث مكرر.