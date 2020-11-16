نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، توج مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن جلوي، الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة منطقة مكة المكرمة الدولية الـ(11) لجمال الجواد العربي 2020 فئة (ب)، والمقامة تحت رعاية أمير منطقة مكة المكرمة، وبإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية، ومنظمة «الإيكاهو» الدولية، وذلك بمزرعة الصواري بمحافظة جدة. وشاهد الأمير سعود والحضور عرضاً فروسياً قدمته عدد من الفارسات. وعقب انتهاء المنافسات سلم الفائزين بالمراكز الأولى الجوائز والمكافآت المالية المخصصة، حيث جاءت النتائج كالتالي: بطولة المهرات أعمار سنة، فازت بالمركز الأول المهرة دانة السيد لخالد بن سعيد السيد -مربط السيد للخيل العربية-، فيما جاءت المهرة دلال السيد لخالد بن سعيد السيد -مربط السيد للخيل العربية- في المركز الثاني، وحلت المهرة «كامليا المنار» لأحمد سليم الحربي -مربط المنار- في المركز الثالث. أما في بطولة المهرات (2 - 3 سنوات) انتزعت المهرة «دارين السيد» لخالد بن سعيد السيد - مربط السيد للخيل العربية- المركز الأول، وجاءت المهرة «قنواء» للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز - مربط عذب- في المركز الثاني، فيما حلت المهرة «تيجان المعود» لصالح منيع المطرفي -مربط الباخت للخيل العربية- في المركز الثالث. وظفر الفرس «قمر تي أس» لإسماعيل صالح آل جالي -مربط الراك- بالمركز الأول في بطولة الأفراس، فيما حل ثانياً الفرس «سلمى الجواد» لعبدالعزيز أحمد الفوزان - مربط تالا-، وثالثاً الفرس «ع ج سفينة» لعبدالله محمد الحيدري. وفي بطولة الأمهار أعمار سنة، انتزع المهر «سلطان الوشم» لبندر محمد الغدير - مربط أم بي أو-، المركز الأول، وجاء في المركز الثاني المهر «ع ج فايق» لعبدالعزيز أحمد الفوزان - مربط تالا-، وفي المركز الثالث المهر «أس أن سمو» لطالب بن ناصر آل مستنير - مربط السلمانية-. وفاز بالمركز الأول في بطولة الأمهار (2 - 3 سنوات) المهر «دوسر السيد»، لخالد بن سعيد السيد - مربط السيد للخيل العربية-، وفي المركز الثاني المهر «مرسال السيد» لعبدالعزيز بن صالح الراجحي -مربط الراجحيات-، وحل ثالثاً المهر «سلطان التنهاة» لعبدالعزيز بن صالح الراجحي -مربط الراجحيات-. فيما انتزع نوماس بطولة الفحول الخيل «قابل العذبة» للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز -مربط عذب-، وحل ثانياً الخيل «وجيه عذبة» للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز - مربط عذب-، وجاء ثالثاً الخيل «هايس عذبة» للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز-مربط عذب- وفي ختام الحفل، كرم مستشار أمير منطقة مكة المكرمة الرعاة والشركاء والجهات المشاركة في البطولة، كما تسلم درعي البطولة الدولية تكريماً لراعي الحفل وللأمير سعود بن جلوي الكريم.