تُطلق شركة «كن العالمية الرياضية» المعنية باللياقة والتشجيع على أسلوب حياة صحي في المملكة، سلسلة نوادي «بي-آت للياقة البدنية» بافتتاح أول فرعين (للرجال والنساء) في المملكة، وذلك في حي الحمراء بجدة، ليكون أول جيم ذكي مع تطبيق ذكي في المملكة، يمنح المجتمع السعودي تجربة رياضية متفوقة بقيمة مدروسة لتحفيز جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة من أجل صحة أفضل.

وأهم ما يميز جيم «بي-آت للياقة البدنية» هو مفهوم الذكاء في جميع مرافقه، إضافة إلى التطبيق الذكي الذي يُمكّن العملاء من متابعة أدائهم بدقة، وممارسة الرياضة في بيئة ترحب بهم وتحفزهم لتبنّي أسلوب حياة صحي.

من جهته صرّح الرئيس التنفيذي لشركة «كن العالمية الرياضية»، محمد بدر علي رضا بقوله: «كن العالمية الرياضية تسعى بدورها كعلامة تجارية سعودية متخصصة في مجال الرياضة واللياقة البدنية أن تساهم في تحقيق رؤيتنا الوطنية الطموحة 2030، التي تعتبر نمط الحياة الصحي والمتوازن ركناً أساسياً من أركان جودة الحياة، وتعمل مع القطاع الخاص لإنشاء مرافق وبرامج إضافية مكرسة لهذه الغاية. وفي هذا السياق صممنا نوادي (بي-آت للياقة البدنية) برؤية تستجيب لنمط الحياة الجديد للسعوديين، والذي يتميز بالعصرية والاهتمام بالتكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة، في مجتمع تبلغ نسبة الشباب فيه نحو 60% ممن هم دون الـ35 عاما من العمر، من ذكور وإناث يتميزون باهتمام متزايد بتبنّي أسلوب حياة صحي وعملي».

وأضاف: «يوظّف (بي-آت للياقة البدنية) التكنولوجيا الذكية لخدمة عملائه في جميع مرافق النادي، وتمنحهم أفضل تجربة رياضية، في بيئة تتسم بالترحيب بعملائها، ومميزة بالتصميم العصري وأفضل الأجهزة الرياضية، ويعزز تجربتهم تطبيق(بي-ات للياقة البدنية الذكي».

من جهته، أكد مدير العمليات لشركة «كن العالمية الرياضية» دارن وودوارد أن «خطة (بي-آت للياقة البدنية) للتوسع في جميع أنحاء المملكة، هي تجسيد لرسالة (بي-آت للياقة البدنية) في التشجيع على ممارسة الرياضة في المملكة، وإتاحتها لجميع فئات المجتمع عبر فروعه التي ستنتشر في أنحاء المملكة من جهة، والأسعار المدروسة والباقات المصممة لتلبية حاجات الفئات المتنوعة للمجتمع من الذكور والإناث. ولتسهيل ذلك أكثر، جعلنا فرع الرجال وفرع السيدات متجاورين، لتشجيع أفراد العائلة -من الجنسين- على ممارسة الرياضة في ناديين منفصلين تماماً، ولكن بجوار بعضهما».

واختتم: «الفرعان اللذان تم افتتاحهما لنادي (بي-آت للياقة البدنية) في جدة، ويليهما قريباً افتتاح فرعنا في الحي الدبلوماسي في الرياض، هم بداية سلسلة من 70 فرعاً ستنتشر في جميع أنحاء المملكة خلال السنوات الخمس القادمة».