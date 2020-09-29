أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل إطلاق النسخة الثانية من كأس السعودية خلال شهر فبراير 2021 التي تعد أغلى سباقات الخيل بالعالم.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في مقر نادي سباقات الخيل بالرياض، بحضور المدير العام لنادي سباقات الخيل عادل المزروع، إذ قدّم سموه في مستهل المؤتمر الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري للنادي على دعمه المتواصل لرياضة الفروسية لتصل للعالمية، مشيداً بالمتابعة والاهتمام المباشر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي يحرص على أن تصل هذه الرياضة إلى المستوى اللائق والمأمول، مما سيكون له الأثر الكبير في تطور رياضة سباقات الخيل لتصل إلى أفضل المستويات العالمية بما يواكب مكانة بلادنا الغالية في جميع المجالات.بعد ذلك تحدث سموه عن تفاصيل النسخة الثانية من الحدث العالمي الذي سيقام يومي 19و 20 فبراير 2021 بمشاركة أبرز الأسماء العالمية للمنافسة على جوائز السباق الأغلى في العالم على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة الجوائز يصل إلى 30.5 مليون دولار، بزيادة مقدارها مليون و٣٠٠ ألف دولار عن النسخة الأولى.وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عبر تقنية الفيديو لنقله إلى أماكن مختلفة حول العالم: «لا نبالغ عند الحديث عن النجاح الذي حققه كأس السعودية 2020 باستقطاب أفضل الخيل والمدربين والفرسان في العالم خلال الدورة الأولى لسباق دولي جديد يقام لأول مرة، حيث شهدنا مشاركة 22 جواداً من الفئة الأولى، حققوا خلال مشاركاتهم 34 انتصاراً رائعاً في المستوى نفسه، ويُعد ذلك إنجازاً مميزاً لأكثر السباقات عراقة في العالم»، مبيناً أن هذا السباق العالمي سيقام يوم السبت «20 فبراير 2021» قبيل أسبوع من تاريخ النسخة السابقة وستكون المشاركة مجانية، وأما الشوط الأبرز الرئيسي من ضمن الأشواط الثمانية التي ستقام في اليوم نفسه فهو شوط (كأس السعودية)، وستحظى ٣ من الأشواط الرملية بزيادة في قيمة جوائزها.وأبان الأمير بندر بن خالد الفيصل أن سباق «ديربي السعودية»، البالغة مسافته 1600 متر، سيشهد زيادة في الجائزة النقدية لتصبح مليونا و٥٠٠ ألف دولار بدلاً من ٨٠٠ ألف دولار، وارتفعت قيمة سباق عبيَّة السعودي للجواد العربي، ومسافته 2000 متر، من 1.9 مليون دولار إلى مليوني دولار، بينما تضاعفت قيمة جوائز سباق نادي سباقات الخيل التكافئي للخيل المحلية (Handicap) من نصف مليون إلى مليون دولار، أما في يوم تحدي الفرسان الدوليين وهو يوم الجمعة 19 فبراير «قبل يوم من كأس السعودية» فسيشارك فيه 14 من أفضل الخيالة في العالم، منهم ٧ فارسات و٥ فرسان دوليين، إضافة إلى فارسين محليين، سيتنافسون على جوائز تبلغ قيمتها ١٠٠ ألف دولار.وتحدث سموه عن أبرز الاستعدادات لهذا الحدث قائلاً: «نأمل عبر التحسينات التي أدخلناها على كأس السعودية 2021 أن نقدم لجماهير ومحبي سباقات الخيل أكثر السباقات حماسة وإثارة للاهتمام، سواء باستمتاعهم بأجواء المنافسة هنا، أو من خلال متابعتهم للسباق من منازلهم».وأضاف: «كانت انطلاقة كأس السعودية في 2020 رائعة، ويتوجه اهتمامنا الآن إلى العام الثاني للكأس، حيث نسعى للاستفادة من الدروس التي تعلمناها خلال الدورة الأولى لتوجيه الفعالية نحو آفاق جديدة، وإنشاء علاقات إقليمية ودولية ضمن هذا القطاع، والتفاعل مع متابعي السباقات العالمية، ودعم المشاركة المحلية، إضافة إلى تطوير سباقات الخيل بوصفها رياضة عالمية», إذ سيشهد السباق إثارة في كل جوانبه ومنافساته، فعلى صعيد أشواط تحدي الفرسان الدوليين تأتي الفارسة (Feliza Albrus) التي سبق أن حازت لقب البطولة في نيوزيلاند ٤ مرات، حيث توجت مسيرتها بأول انتصار في الميادين السعودية بحصولها على المركز الأول في أول أشواط تحدي الفرسان الدوليين في النسخة الأولى من كأس السعودية عام 2020، بينما حازت الفارسة السويسرية (Sybil Vogt) لقب البطولة، وحلت الفارسة الفرنسية (Michael Michel) وصيفة لها، والفارس الأمريكي المخضرم (Mike Smith )ثالثاً، وتبلغ الجائزة النقدية لكل من أشواط تحدي الفرسان الدوليين ٤٠٠ ألف دولار سيتم التنافس عليها على المضمار الترابي.وتابع يقول «كما شارك 64 جواداً من خارج المملكة في النسخة الأولى لكأس السعودية عام 2020، يمثلون 10 دول مختلفة، وواجهوا 26 منافساً من الجياد المحلية في السباقات الدولية السبعة، لتشهد ٥ سباقات منها انتصار المنافسين القادمين من خارج المملكة، إذ من المقرر تجاوز كأس السعودية 2021 لعدد المشاركين لهذه النسخة، حيث تمت إضافة سباق جديد أُعلن عن إقامته يوم الجمعة وهو سباق لونجين العشبي (Handicap)، ولتعزيز الاهتمام والطابع الدولي سيقام سباق السعودية الدولي من فئة التكافؤ (Handicap) الذي تصل قيمة جوائزه إلى 500 ألف دولار على مضمار عشبي حيث ستكون مسافة السباق 2100 متر، وسيفتح مجال المشاركة فيه أمام الجياد المدربة في دول غير مدرجة ضمن المستوى الأول من قبل منظمة IFHA، وفيما يخص مشاركة الخيل المحلية في هذا الشوط فسيكون بإمكانها التسجيل طالما حازت على مشاركة واحدة محليا قبيل الأول من فبراير لعام 2021.فيما قال مدير سباق كأس السعودية توماس رايان: نفخر بالنجاح في جذب أهم العناصر الفاعلة في هذه الرياضة للمشاركة بجيادهم في فعالية تطلق لأول مرة، وإضافة إلى ما شهدناه من تطور تدريجي أظهرته تلك الخيل بعد مشاركتها في السباق فإن الشكل المبهر الذي ظهرت به يُشكّل حافزاً إضافياً للمدربين والملاك للقدوم والمشاركة في العام القادم"، مشيراً في هذا الصدد إلى الجياد التي حققت إنجازات مميزة في النسخة الأولى، كالجواد "مشرف" الذي تم تدريبه في بريطانيا على يد جون جوسدن، وفاز بانطلاقاته الثلاث بعد حلوله في المركز الثاني خلال شوط الديربي السعودي، بما في ذلك حصوله على انتصار في شوط من الفئة الأولى في فرنسا وهو شوط الديربي الفرنسي، والجواد Call The Wind الذي فاز بسباق شوط لونجين العشبي، ليضيف إلى رصيده انتصارا مهما من الفئة الثالثة في أول مشاركة له بعد عودته إلى فرنسا، ثم حصل بعد ذلك على مركز الوصيف في الفئة الثانية مع فوز آخر له في الفئة الثالثة.وأضاف: حافظ عدد من الخيول على ذات المستوى منذ انطلاق سباق كأس السعودية الأول. وإلى جانب الفائز بالسباق فقد حققت الجياد التالية (Midnight Biso, Tacitus, MacKenzie, Chrysoberyl Magic Win) انتصارات متعددة ضمن سباقات للفئات، سواء عند ظهورها الأول أو الثاني بعد المشاركة، مما يشير إلى أن تلك الخيل شاركت في كأس السعودية وعادت إلى سباقاتها العالمية بصورة جيدة بعد مشاركتها في السباق.