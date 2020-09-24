تُلعب يوم غد الجمعة المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد بنسختها الثانية والأربعين للموسم الرياضي 2019-2020م، والتي ستجمع فريقي الوحدة ومضر، عند تمام الساعة الرابعة عصراً، على صالة وزارة الرياضة في جدة، وذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد أ. خالد الرشيد الذي سيتوج الفائزين.



مسيرة الفريقين في البطولة:



استطاع الوحدة الوصول إلى المباراة النهائية بعد تخطيه الصفا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في الدور ربع النهائي، ومن ثم تغلبه على النور بمجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي.



بينما تمكن مضر من الوصول إلى النهائي عقب تخطيه العدالة ذهاباً وإياباً في الدور ربع النهائي، ومن ثم فوزه على الخليج بمجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي.



مواجهة (سعودية X تونسية):



وستكون المواجهة مختلفة على المستوى الفني للفريقين، حيث يشرف الطاقم الفني الوطني السعودي المكون من المدرب عبدالمنعم هلال ومساعده موسى الهزاع على فريق مضر، بينما يشرف الطاقم التونسي المكون من المدرب العز بن محفوظ ومساعده محمد خلف على فريق الوحدة.



أبرز لاعبي الفريقين:



يبرز في مضر كل من اللاعبين حسن الجنبي ومحمد آل عباس وعباس الصفار وعبدالله الحليلي والحارس حسين عبدرب النبي، بينما يبرز في الوحدة الحارس محمد آل سالم وكل من اللاعبين حسين المحسن وعلي آل إبراهيم ومحمد الصبحي وماجد أبو الرحى.



محترفو الفريقين:



يضم الوحدة في صفوفه المحترف البحريني حسين الصياد والمحترف المصري أبوالفتوح حماصة، بالإضافة إلى لاعبين من مواليد السعودية وهم هشام حنفي وحسام نبيل.



ويضم نادي مضر كلاً من المحترف التونسي وائل الشطي والمحترف البحريني علي عيد.



الوحدة يتطلع لحصد الرابع:



يتطلع فريق الوحدة لحصد لقب بطولة الكأس للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعدما حققه في المواسم الرياضية 2002-2003م، 2004-2005م، 2018-2019م.



مضر يسعى للثاني تاريخياً:



على الطرف الآخر يسعى فريق مضر لحصد لقب بطولة الكأس للمرة الثانية في تاريخه، بعدما استطاع تحقيقه مرة واحدة في الموسم الرياضي 2013-2014م.