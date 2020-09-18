نجح فريق الهلال من قلب خسارته إلى فوز على فريق الاتحاد 3/2، بعد أن كان متأخراً بشوطين في المباراة التي جمعتهما على صالة وزارة الرياضة بجدة في أولى مباريات بطولة كأس النخبة. وشهد اللقاء مستوى فنيا أكثر من رائع من خلال الضربات الساحقة والإرسالات القوية، ولعبت الخبرة دورا كبيرا في تحقيق الفوز لمصلحة الهلال الذي تحسن أداء لاعبوه مع بداية الشوط الثالث، وارتفعت معنوياته بعد فوزه بالشوط الرابع الذي يعتبر من أجمل الأشواط حيث كان التعادل بين الفريقين حتى النقطة 25 لينتهي 27/25، وفي الشوط الحاسم كان الهلال الأكثر حضوراً لينهيه 13/15.

وتقام اليوم الجمعة مباراة واحدة تجمع الهلال والترجي على صالة وزارة الرياضة الساعة 4.25 عصراً. يقود اللقاء عبدالله الوردي حكم أول ورائد مطر حكم ثان وعبدالعزيز العمري مسجلاً، وفي حالة فوز الهلال سيتوج بطلاً لكأس النخبة في ختام البطولة التي ستختتم غداً السبت وذلك بعد اعتذار الأهلي الذي لم يحضر أمس الخميس في لقائه الأول أمام الترجي وذلك بسبب تعرض عدد من لاعبيه لجائحة فايروس كورونا المستجد.