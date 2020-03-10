تأهل أحد والأهلي إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة السلة «البلاي أوف» بعد فوز أحد على الهلال 80-75 وفوز الأهلي على النصر 111- 87، في اللقاءين الفاصلين اللذين أقيما مساء اليوم على صالة وزارة الرياضة في جدة.وينتظر أن يواجه أحد نظيره الأهلي ذهاباً يوم الخميس القادم على نهائي السلة، والجمعة إياباً، إذ إن الفريق الفائز في مباراتين يحسم لقب بطولة الدوري، وفي حالة تساوي الفريقين بالفوز ستلعب مباراة فاصلة يوم السبت لتحديد البطل.